Эксперт объяснил гнев участников дорожного движения

«Что обычно чувствуют люди? Раздражение, гнев, возмущение. Эмоции провоцируют действия — обычно то самое road rage», — говорит специалист.

«Вы не хотите устраивать гонки. Вам не нужна драка на обочине. Вы не стремитесь стать неадекватным водителем. Выдохните и сбавьте скорость. Это не соревнование. Вы должны защитить себя и пассажиров», — подчеркнул врач.

Прежде всего врач пояснил: любые эмоции, как позитивные, так и негативные, являются важной и полезной составляющей психики человека. А распространенная идея о том, что чувства необходимо подавлять и ограничивать, не только в корне не верна, а и вредна.Тем не менее, важно понимать, что эмоции не всегда отражают адекватную оценку ситуации на дороге. Причем важно осознавать, что часто они не соответствую интересам того, кто их испытывает.Такая реакция является следствием неверных суждений и выученных с детства шаблонах поведения, которые, как правило, сформированы наблюдением за реакцией родителя, автоинструктора или другого авторитетного человека, который реагировал на дорожную обстановку агрессивно и с применением нецензурной лексики.В такой момент важно вспомнить, что полезная реакция за рулем заключается в настороженности и внимании.Если же не получается самостоятельно справиться с эмоциями, разобраться в них, понять мотивы своих поступков и научиться правильно реагировать, эксперт рекомендует обратиться за помощью к психотерапевту.