Эксперт назвал способы не подвергаться панике
Психиатр Леонид Гарцев рассказал, как защитить психику от потрясений.
По словам специалиста, для того, чтобы не поддаваться панике и сохранять спокойствие необходимо придерживаться нескольких несложных правил поведения.
1. Как бы не было сложно отвлечься, заняться простыми, понятными и повседневными делами, например разобрать посуду. Это успокаивает за счет чувства контроля.
2. Общаться с близкими людьми, не забывать о том, что они тоже могут быть взволнованными и нуждаться в поддержке.
3. Фильтровать поступающую из вне информацию и осознать, что не всё соответствует действительности.
«Если тяжело справляться с информационной волной — отключайтесь. Выберите человека, которому доверяете, и получайте сводки от него», — рекомендует врач.
4. Постараться не принимать поспешных решений. Как правило, во время эмоционального всплеска велики шансы сделать много ошибок.
5. Осознать, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются, и решение проблемы найдется. Главное — не поддаваться панике.
6. В случае необходимости и невозможности справиться с эмоциональным потрясением самостоятельно обратиться за помощью квалифицированного специалиста.
Леонид Гарцев
Здоровье
Психотерапевт, психиатр, нарколог
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