Эксперт назвал способы не подвергаться панике

1. Как бы не было сложно отвлечься, заняться простыми, понятными и повседневными делами, например разобрать посуду. Это успокаивает за счет чувства контроля.

2. Общаться с близкими людьми, не забывать о том, что они тоже могут быть взволнованными и нуждаться в поддержке.

3. Фильтровать поступающую из вне информацию и осознать, что не всё соответствует действительности.

«Если тяжело справляться с информационной волной — отключайтесь. Выберите человека, которому доверяете, и получайте сводки от него», — рекомендует врач.

4. Постараться не принимать поспешных решений. Как правило, во время эмоционального всплеска велики шансы сделать много ошибок.

5. Осознать, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются, и решение проблемы найдется. Главное — не поддаваться панике.

6. В случае необходимости и невозможности справиться с эмоциональным потрясением самостоятельно обратиться за помощью квалифицированного специалиста.

По словам специалиста, для того, чтобы не поддаваться панике и сохранять спокойствие необходимо придерживаться нескольких несложных правил поведения.