Упражнения снижают риск образования тромбов

«Пациенты с НАЖБП и НАСГ имеют повышенный риск образования тромбов в венах ног, легких или печени, - рассказывает Стайн. - Это приводит к повышенному риску госпитализации или смерти. Результаты нашего исследования иллюстрируют важность физических упражнений для пациентов с НАЖБП и НАСГ».

Упражнения могут помочь некоторым пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) снизить риск образования тромбов. Такой вывод был получен в новом исследовании Медицинского колледжа штата Пенсильвания. В то время как диета и физическая активность всегда рекомендовались для лечения этих пациентов, исследователи заявили, что упражнения имеют множество преимуществ и должны быть включены в рутинную часть лечения НАЖБП.НАЖБП — состояние, при котором в клетках печени накапливается слишком много жира, затрагивает почти 1 миллиард взрослых людей во всем мире. Пациенты с НАЖБП имеют повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта, рака и образования тромбов. В настоящее время не существует утвержденного медикаментозного лечения или лекарства от этого распространенного заболевания.Доктор Джонатан Стайн, доцент кафедры медицины и общественного здравоохранения в Медицинском колледже штата Пенсильвания и гепатолог-трансплантолог в Медицинском центре имени Милтона С. Херши, провел клиническое исследование, чтобы изучить, как программы упражнений влияют на здоровье пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Это агрессивная форма НАЖБП.24 пациента приняли участие в исследовании. Они проходили 20-недельную программу аэробных упражнений и консультировались по вопросам питания. В конце исследования участники, завершившие программу упражнений, имели значительно сниженное количество ингибитора активатора плазминогена 1 (PAI-1), белка, который усиливает образование тромбов.Ранее ученые сообщили о влиянии физических упражнений на память