Нерегулярные менструации повышают риск заболеваний печени у женщин

«Результаты нашего исследования показывают, что длинные или нерегулярные менструальные циклы могут быть связаны с повышенным риском развития НАЖБП, и эта связь не объясняется ожирением», - рассказывает Сынхо Рю, доктор медицинских наук из Центра когортных исследований, Южная Корея.

Женщины, менструации у которых длятся дольше нормы и не имеют регулярности, имеют повышенный риск развития диабета 2 типа и заболеваний сердца. Однако этот список не полный. Исследователи обнаружили, что для этих женщин актуален и более высокий риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Свои выводы они представили в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.НАЖБП — хроническое заболевание. При его развитии печень начинает накапливать жир. Это накопление не вызвано чрезмерным употреблением алкоголя. НАЖБП может прогрессировать до хронического поражения печени и связана с более высоким риском смерти. Диета и физические упражнения являются стандартом лечения НАЖБП, поскольку никакие лекарства на данный момент не одобрены.Ученые изучили набор данных 72 тыс. женщин в возрасте до 40 лет. Около 28 % этих женщин имели длинные или нерегулярные менструальные циклы, а у 7 % была НАЖБП. В течение четырех лет наблюдения новые случаи НАЖБП обнаружились почти у 9 % женщин. Исследователи пришли к выводу, что существует связь между длинными или нерегулярными менструальными циклами у молодых женщин и повышенным риском НАЖБП.Ранее MedikForum назвал главные преимущества употребления клубники