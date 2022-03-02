Специалисты назвали позу для сна, при которой может повреждаться сердце
Мало кто обращает внимание на позу для сна, когда речь заходит о здоровье сердца. Однако исследования показывают, что сон в определенной позе может повредить сердцу.
В одном из таких исследований приняли участие 40 человек, у 18 из которых были диагностированы болезни сердца, у 22 их не было. Им сделали электрокардиограмму (ЭКГ) для контроля электрической активности сердца во время сна на спине и на боку. Результаты показали, что участники, спящие на левом боку, демонстрировали более значительные изменения в своих оценках ЭКГ во время отдыха.
В отдельном исследовании, проведенном в 2018 году, также использовалась ЭКГ для мониторинга данных сердца 9 субъектов. Результаты также показали, что у участников, спящих на левом боку, наблюдались значительные изменения электрической активности сердца. Но в этом исследовании метод визуализации, известный как векторкардиография, также показал, что сердце поворачивалось и смещалось в этом положении, что, по словам исследователей, может объяснить зарегистрированные изменения.
Для сравнения, когда участники спали на правом боку, не было зарегистрировано никаких изменений ЭКГ. Визуализация показала, что средостение, тонкий слой ткани между легкими, надежно удерживает сердце на месте во время сна.
Ученые отмечают, что требуются дополнительные исследования, чтобы оценить, как положение во время сна может влиять на деятельность сердца в целом. И хотя некоторые пациенты, у которых была диагностирована стойкая сердечная недостаточность, сообщали о проблемах с дыханием или дискомфорте во время сна на левом боку, нет убедительных доказательств того, что сон на левом боку может повысить риск сердечных заболеваний.
Некоторые эксперты утверждают, что сон на левом боку не вреден, а может помочь его функционированию. По словам У. Кристофера Винтера, доктора медицинских наук, директора Центра медицины сна больницы Марты Джефферсон в Шарлоттсвилле, это помогает циркуляции крови.
Ранее ученые объяснили, что может снизить риск смерти при аритмии.
У. Кристофера Винтера
Здоровье
Доктор медицинских наук, директор Центра медицины сна больницы Марты Джефферсон в Шарлоттсвилле
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