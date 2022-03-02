Высокий холестерин: продукты, которые вы должны «стараться есть меньше», чтобы снизить уровень
Сбалансированная диета помогает снизить уровень холестерина, особенно типа, известного как липопротеин низкой плотности или холестерин ЛПНП. Он образует бляшки в артериях и утолщает их, повышая кровяное давление и риск сердечных заболеваний.
Этот тип холестерина контрастирует с липопротеинами высокой плотности или холестерином ЛПВП, которые улучшают здоровье сердца. Есть определенные продукты, которых человек должен избегать, если он хочет снизить уровень вредного холестерина.
Примеров продуктов, которых можно избегать ради поста и общего состояния здоровья, множество.
Мясные пироги, сосиски, жирное мясо, масло, сало, топленое масло, сливки, твердый сыр, пирожные, печенье и продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло, входят в список продуктов NHS, которые следует «стараться есть меньше», если снижение уровня холестерина ваша цель.
Дело не только в избегании, уровень холестерина можно снизить, внедрив более здоровые привычки. Замена жирного мяса жирной рыбой, такой как лосось, может помочь снизить уровень холестерина.
То же можно сказать и о коричневом рисе, хлебе, макаронах. Если раньше печенье было вашим оружием в качестве перекуса, то орехи и семечки могут стать более питательной заменой в арсенале диетических заполнителей.
Кроме того, общее увеличение количества фруктов и овощей также может быть полезным. Ключ, как рекомендуют диетологи и врачи, заключается в том, что сбалансированная диета является ключом к общему здоровью.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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