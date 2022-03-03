Диабет 2 типа: неожиданное сладкое лакомство, способное снизить резистентность к инсулину
Основные симптомы диабета 2 типа включают потерю веса, постоянный голод, потребность в частом мочеиспускании, утомляемость и изменения зрения.
Здоровое питание имеет ключевое значение для людей, страдающих диабетом. Это один из наиболее эффективных способов контроля уровня сахара в крови и предотвращения гипергликемии высокого уровня глюкозы в крови.
Отказ от сладких закусок и насыщенных жиров — хороший способ снизить уровень глюкозы, но темный шоколад может быть исключением из этого правила.
В исследовании утверждается, что антиоксидантное действие какао в темном шоколаде «напрямую влияет на резистентность к инсулину».
«Какао может вызывать регенерацию β-клеток поджелудочной железы и стимулировать секрецию инсулина, оказывать гипогликемическое действие и улучшать толерантность к глюкозе», — говорят авторы.
Они пришли к выводу, что какао «может быть полезным для замедления прогрессирования диабета 2 типа». Кроме того, они предположили, что употребление какао в течение более длительного времени может повлиять на резистентность к инсулину «в большей степени», чем разовые дозы какао-продуктов.
В другом исследовании проанализировано влияние потребления темного шоколада на людей с диабетом 2 типа.
Они обнаружили, что у тех, кто потреблял 25 граммов темного шоколада в течение восьми недель, кровяное давление было ниже, чем у контрольной группы.
Группа темного шоколада также показала снижение уровня глюкозы в крови натощак. Все эти данные ослабляют представление о шоколаде как о главном продукте страха для людей с диабетом.
Согласно Diabetes UK:
«Это миф, что вы не можете есть шоколад, если у вас диабет. Употребление в пищу темного шоколада хорошего качества может идеально вписаться в план здорового питания для людей, страдающих диабетом».
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно мыть голову.
Оставить комментарий