Диабет 2 типа: неожиданное сладкое лакомство, способное снизить резистентность к инсулину

«Какао может вызывать регенерацию β-клеток поджелудочной железы и стимулировать секрецию инсулина, оказывать гипогликемическое действие и улучшать толерантность к глюкозе», — говорят авторы.

«Это миф, что вы не можете есть шоколад, если у вас диабет. Употребление в пищу темного шоколада хорошего качества может идеально вписаться в план здорового питания для людей, страдающих диабетом».