Изменения большого пальца ноги сигналят о болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП) — это прогрессирующее заболевание, при котором уровень дофамина в мозге падает, вызывая ряд двигательных и немоторных симптомов. Хотя болезнь Паркинсона часто начинается с незначительного тремора, иногда она может распространяться на мышцы по всему телу, вызывая скованность, замедленность движений, непроизвольные движения и проблемы с равновесием. Среди этих двигательных осложнений есть одно изменение большого пальца ноги, на которое рекомендуют обращать внимание специалисты. Оно часто появляется в начале болезни у людей моложе 50 лет.
Речь идет о непреднамеренном разгибании пальцев стопы при отсутствии каких-либо других признаков, указывающих на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Другими словами, большой палец становится ригидным и сгибается вверх по направлению к телу, в то время как остальные четыре пальца на пораженной стопе остаются прямыми или подгибаются. По оценкам исследования 2013 года, опубликованного в журнале Annals of Indian Academy of Neurology, примерно 10 процентов людей с болезнью Паркинсона сталкиваются с этим симптомом. Эксперты говорят, что это состояние является формой дистонии, двигательного расстройства, при котором мышцы сокращаются непроизвольно.
«Дистония — это постоянное или повторяющееся сокращение мышц, спазмы или судороги, которые могут возникать в разное время суток. Скрюченные, сжатые пальцы ног или болезненные судороги в ногах — явные признаки дистонии», — объясняет Фонд Паркинсона.
На самом деле организация утверждает, что дистония стопы является наиболее распространенным типом дистонического нарушения среди пациентов с болезнью Паркинсона. По данным Фонда Паркинсона, дистония часто возникает, когда человек с диагнозом пытается выполнить действие пораженной частью тела. Например, если у вас дистония стопы, вы можете чувствовать себя хорошо, когда сидите, но при попытке стоять или идти, пальцы будут подворачиваться.
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Фонд Паркинсона
Здоровье
Некоммерческая организация
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