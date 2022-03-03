Изменения большого пальца ноги сигналят о болезни Паркинсона

«Дистония — это постоянное или повторяющееся сокращение мышц, спазмы или судороги, которые могут возникать в разное время суток. Скрюченные, сжатые пальцы ног или болезненные судороги в ногах — явные признаки дистонии», — объясняет Фонд Паркинсона.

Болезнь Паркинсона (БП) — это прогрессирующее заболевание, при котором уровень дофамина в мозге падает, вызывая ряд двигательных и немоторных симптомов. Хотя болезнь Паркинсона часто начинается с незначительного тремора, иногда она может распространяться на мышцы по всему телу, вызывая скованность, замедленность движений, непроизвольные движения и проблемы с равновесием. Среди этих двигательных осложнений есть одно изменение большого пальца ноги, на которое рекомендуют обращать внимание специалисты. Оно часто появляется в начале болезни у людей моложе 50 лет.Речь идет о непреднамеренном разгибании пальцев стопы при отсутствии каких-либо других признаков, указывающих на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Другими словами, большой палец становится ригидным и сгибается вверх по направлению к телу, в то время как остальные четыре пальца на пораженной стопе остаются прямыми или подгибаются. По оценкам исследования 2013 года, опубликованного в журнале Annals of Indian Academy of Neurology, примерно 10 процентов людей с болезнью Паркинсона сталкиваются с этим симптомом. Эксперты говорят, что это состояние является формой дистонии, двигательного расстройства, при котором мышцы сокращаются непроизвольно.На самом деле организация утверждает, что дистония стопы является наиболее распространенным типом дистонического нарушения среди пациентов с болезнью Паркинсона. По данным Фонда Паркинсона, дистония часто возникает, когда человек с диагнозом пытается выполнить действие пораженной частью тела. Например, если у вас дистония стопы, вы можете чувствовать себя хорошо, когда сидите, но при попытке стоять или идти, пальцы будут подворачиваться.Ранее специалисты назвали диету , помогающую в лечении рака.