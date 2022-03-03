Какие проблемы с психикой могут возникать весной: объясняет врач Снигур
Начало весны является катализатором проблем с психикой, что проявляется соответствующими симптомами.
В интервью психотерапевта Владимира Снигура были перечислены те проблемы с психическим здоровьем, которые могут обостряться или манифестировать с наступлением весны.
«У некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями», - сообщил медик.
Снигур объяснил, что пусковым механизмом психических нарушений становится диссонанс между внешней средой и внутренним состоянием человека.
«В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных. Обостряются шизофрения и психотические состояния», - заметил специалист.
Эксперт добавил, что с проблемами нестабильной психики прежде всего рискую столкнуться люди с тяжелым финансовым положением или тяжелыми физическими заболеваниями, пожилые люди, подростки. Также врач назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о негативных психических состояниях.
- Резкая смена настроения.
- Нарушенный сон.
- Повышенная тревожность.
- Отсутствие аппетита.
- Слезливость.
- Избыточные эмоциональные реакции на незначительные будничные события.
- Пренебрежение внешним видом, опрятностью.
- Подозрительность, мнительность.
- Эмоциональная подавленность, уныние.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что три распространенные привычки могут незаметно разрушать здоровье.
Владимир Снигур
Здоровье
врач-психотерапевт
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