Какие проблемы с психикой могут возникать весной: объясняет врач Снигур

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депрессия у женщины

Начало весны является катализатором проблем с психикой, что проявляется соответствующими симптомами.

В интервью психотерапевта Владимира Снигура были перечислены те проблемы с психическим здоровьем, которые могут обостряться или манифестировать с наступлением весны.

«У некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями», - сообщил медик.

Снигур объяснил, что пусковым механизмом психических нарушений становится диссонанс между внешней средой и внутренним состоянием человека.

«В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных. Обостряются шизофрения и психотические состояния», - заметил специалист.

Эксперт добавил, что с проблемами нестабильной психики прежде всего рискую столкнуться люди с тяжелым финансовым положением или тяжелыми физическими заболеваниями, пожилые люди, подростки. Также врач назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о негативных психических состояниях.
  • Резкая смена настроения.
  • Нарушенный сон.
  • Повышенная тревожность.
  • Отсутствие аппетита.
  • Слезливость.
  • Избыточные эмоциональные реакции на незначительные будничные события.
  • Пренебрежение внешним видом, опрятностью.
  • Подозрительность, мнительность.
  • Эмоциональная подавленность, уныние.
Специалист подчеркнул, что не нужно стыдиться возникающих проблем, тем более, что сегодняшняя жизнь действительно полна стресса. При уязвимой психике важно получать поддержку и лечение – поэтому нужно обращаться к врачам и принимать препараты, если они выписываются.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что три распространенные привычки могут незаметно разрушать здоровье.
Владимир Снигур
Владимир Снигур
Здоровье
врач-психотерапевт
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