Онкология: эти овощи связаны с «повышенным» риском рака желудка

«Было высказано предположение о повышенном риске рака желудка при употреблении маринованных овощей и соленой рыбы, однако отсутствие связи доза-реакция требует количественного анализа», — написали исследователи.

«В этом систематическом метаанализе проспективных когортных исследований мы обнаружили значительную связь между повышенным риском заболеваемости раком желудка и высоким потреблением маринованных овощей».