Онкология: эти овощи связаны с «повышенным» риском рака желудка
Раковые клетки быстро растут и размножаются в организме, что часто делает попытки их остановить тщетными. Естественно, профилактика лучше, чем лечение. Хотя нет способа предотвратить или вылечить рак, вы можете изменить свой риск. Исследователи все чаще обращают свое внимание на роль определенных пищевых компонентов во влиянии на риск развития рака.
По данным Cancer Research UK, одна из наиболее удивительных связей была выявлена между потреблением маринованных овощей и риском развития рака желудка.
К маринованным овощам относятся продукты, приготовление которых осуществляется с помощью пищевой кислоты (добавляемой или образующейся на месте в результате ферментации), и сохранение которых обусловлено, по крайней мере частично, присутствием этой кислоты.
«Было высказано предположение о повышенном риске рака желудка при употреблении маринованных овощей и соленой рыбы, однако отсутствие связи доза-реакция требует количественного анализа», — написали исследователи.
Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследователи провели метаанализ, объединив результаты своего анализа двух крупных корейских когортных исследований и результатов предыдущих проспективных когортных исследований. Они исследовали связь потребления маринованных овощей и соленой рыбы с раком желудка в Корейском геномном эпидемиологическом исследовании и Корейском многоцентровом когортном исследовании рака.
«В этом систематическом метаанализе проспективных когортных исследований мы обнаружили значительную связь между повышенным риском заболеваемости раком желудка и высоким потреблением маринованных овощей».
Ранее Медикфорум писал о диабете 2 типа.
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
Оставить комментарий