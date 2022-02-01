Употребление некоторых овощей делает человека подверженным раку
Исследователи констатируют, что пристрастие к маринованным овощам увеличивает подверженность раку пищевода.
Некоторые факторы образа жизни повышают риск заболеть раком, одним из таких факторов является питание. Известно, например, что регулярное потребление переработанного мяса делает человека склонным к развитию рака кишечника. Но также ученым удалось выявить связь злокачественных опухолей с потреблением некоторых овощей. Согласно данным, опубликованным в Британском журнале рака,
«маринованные овощи могут увеличить риск развития рака пищевода».
Рак пищевода означает появление злокачественной опухоли в любом месте этого органа. Исследователями были проанализированы данные из 34 работ, и в результате установили статистически значимую связь между употреблением маринованных овощей и риском развития данного вида рака. У любителей подобной закуски риск рака пищевода увеличен вдвое, отмечают специалисты.
Симптомы рака пищевода.Они обычно ассоциируются с нарушением пищеварения.
- Проблемы с глотанием (дисфагия).
- Изжога или кислотный рефлюкс.
- Сильная отрыжка.
- Кашель, который не проходит.
- Хриплый голос.
- Необъяснимая потеря аппетита или веса.
- Чувство усталости или отсутствие энергии.
- Боль в горле или в середине груди (особенно заметная при глотании).
«потребление соленых овощей связано с риском развития рака желудка».
В целом, считают ученые, люди, которые регулярно едят сильно соленую пищу, удваивают свой риск рака желудка.
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