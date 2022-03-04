Врачи назвали симптомы заболевания, обостряющегося на фоне стресса
Переживаемый человеком стресс может обострять проблемы с пищеварительной системой, способствуя появлению симптомов СРК – синдрома раздраженного кишечника.
О том, что на фоне стрессовых событий может обостряться СРК, напомнили в интервью врачи: диетологи Нурия Дианова и Полина Королева.
«СРК – это функциональное заболевание кишечника, оно может обостряться на фоне эмоционального стресса», - отметили специалисты в комментарии URA.RU.
Врачи назвали симптомы данного заболевания
- Боль в животе.
- Спазмы.
- Нарушение стула.
- Повышенное газообразование.
«Помимо того, что нужно корректировать тревогу, возможную скрытую депрессию, нужно есть максимально простую натуральную пищу», - поделилась рекомендацией диетологи Нурия Дианова.
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