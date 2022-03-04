Врачи назвали симптомы заболевания, обостряющегося на фоне стресса

«СРК – это функциональное заболевание кишечника, оно может обостряться на фоне эмоционального стресса», - отметили специалисты в комментарии URA.RU.

Боль в животе.

Спазмы.

Нарушение стула.

Повышенное газообразование.

«Помимо того, что нужно корректировать тревогу, возможную скрытую депрессию, нужно есть максимально простую натуральную пищу», - поделилась рекомендацией диетологи Нурия Дианова.