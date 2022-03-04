Врачи назвали симптомы заболевания, обостряющегося на фоне стресса

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боль в животе

Переживаемый человеком стресс может обострять проблемы с пищеварительной системой, способствуя появлению симптомов СРК – синдрома раздраженного кишечника.

О том, что на фоне стрессовых событий может обостряться СРК, напомнили в интервью врачи: диетологи Нурия Дианова и Полина Королева.

«СРК – это функциональное заболевание кишечника, оно может обостряться на фоне эмоционального стресса», - отметили специалисты в комментарии URA.RU.

Врачи назвали симптомы данного заболевания
  • Боль в животе.
  • Спазмы.
  • Нарушение стула.
  • Повышенное газообразование.
Медики добавили, что люди с синдромом раздраженного кишечника часто бывают подвержены депрессии, тревожному расстройству, страдают от проблем с плохим сном. Поэтому лечение СРК также подразумевает терапию у неврологов или психотерапию. Самостоятельно лечить его не следует, это не эффективно.

«Помимо того, что нужно корректировать тревогу, возможную скрытую депрессию, нужно есть максимально простую натуральную пищу», - поделилась рекомендацией диетологи Нурия Дианова.

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