Микроиглы помогут бороться с аллергией на арахис

«Хотя наши доклинические результаты получены с помощью исследований на животных, они демонстрируют потенциал микроигл для улучшения иммунотерапии пищевыми аллергенами через кожу», - рассказывает Джессика О'Конек, старший автор статьи и профессор Центра пищевой аллергии Мэри Х. Вайзер.

Новое исследование предполагает, что лечение аллергии на арахис с помощью микроигл может значительно улучшить десенсибилизацию за счет прямого воздействия аллергена на кожу, обеспечивая большую защиту от тяжелых аллергических реакций для миллионов людей.Исследователи из Университетской больницы при Мичиганском университете протестировали накладку на кожу с микроиглами с арахисовым белком на мышах. Накладку оставляли на пять минут. Использовалась она один раз в неделю на протяжении пяти недель. Ученые сравнили реакции животных с мышами, получавшими иммунотерапию, включающую ношение пластыря на коже в течение 24 часов в тот же период времени.Результаты, опубликованные в журнале Immunotherapy, показывают, что у мышей, получавших лечение микроиглами, наблюдался значительно более высокий уровень десенсибилизации к аллергии на арахис по сравнению со второй группой. Им для достижения защиты требовалось два месяца лечения. Успех лечения микроиглами был достигнут, несмотря на применение дозы арахисового белка в 10 раз меньше, чем доза, использовавшаяся для второй группы.Исследователи подчеркивают, что варианты лечения пищевой аллергии ограничены, поэтому важно разрабатывать новые терапевтические средства.Ранее ученые объяснили, какая диета помогает в лечении рака