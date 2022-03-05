Красное мясо связали с повышенным риском гипертонии

«Это исследование предоставляет больше данных об опасности употребления красного и переработанного мяса с точки зрения гипертонии», - рассказывает ведущий исследователь и доцент кафедры общественного здравоохранения Лейла Аль-Шаар.

Исследование, проведенное учеными Медицинского колледжа штата Пенсильвания, показывает связь между диетой с высоким содержанием красного и переработанного мяса, отсутствием продовольственной безопасности и повышенным риском высокого кровяного давления (гипертонии). Красное и переработанное мясо содержит много насыщенных жиров, холестерина и натрия, что может привести к гипертонии и другим формам сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Исследователи проанализировали данные 31 314 взрослых американцев, которые участвовали в Национальном обследовании здоровья и питания с 2003 по 2016 год. Почти половина опрошенных (48,5 %) страдали высоким кровяным давлением. Люди ответили на вопросы о том, были ли у них проблемы с доступом к питанию в течение прошлого года.На основании ответов домохозяйства были разделены на четыре группы в зависимости от продовольственной безопасности. Исследование показало, что около 18 % участников испытывают нехватку продовольствия. По словам исследователей, участники, независимо от уровня продовольственной безопасности, которые фиксировали наибольшее потребление красного мяса, имели на 29-39 % больший риск гипертонии. Люди, которые столкнулись с нехваткой продовольствия и потреблявшие больше всего переработанного мяса, имели на 36-50 % больший шанс столкнуться с гипертонией.Ранее специалисты перечислили пищевые добавки, которые помогают бороться с сердечной недостаточностью