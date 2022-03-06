Рак поджелудочной железы: обращайтесь к врачу даже при тривиальных признаках

«Рак поджелудочной железы часто не обнаруживается до поздних стадий, поэтому важно обращаться к врачу общей практики, если вы подозреваете, что у вас могут быть симптомы. Если возникли изменения, которые длятся четыре недели или более, идите к терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает», - рекомендуют эксперты.

«Поскольку рак поджелудочной железы не вызывает явных ранних признаков, люди всегда должны проверять причину любой внезапной необъяснимой потери веса», - подчеркивают специалисты.

Усталость или вялость.

Боль в животе, спине

Тошнота.

Изменения обычного режима работы кишечника, включая диарею или запор.

Недавно диагностированный диабет.

Желтуха без видимой причины.