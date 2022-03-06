Рак поджелудочной железы: обращайтесь к врачу даже при тривиальных признаках
Даже если какие-то ощущения или изменения в работе организма кажутся тривиальными, следует обращаться к врачу – рак поджелудочной железы относится к заболеваниям, которые трудно обнаружить вовремя.
Врачи отмечают, что многие из симптомов этого вида рака проявляются как очень распространенные недомогания, которые испытываются при гораздо менее опасных болезнях. Но хотя они действительно могут вызываться многими тривиальными состояниями, при возникновении признаков необходимо консультироваться со специалистом.
«Рак поджелудочной железы часто не обнаруживается до поздних стадий, поэтому важно обращаться к врачу общей практики, если вы подозреваете, что у вас могут быть симптомы. Если возникли изменения, которые длятся четыре недели или более, идите к терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает», - рекомендуют эксперты.
По данным Pancreatic cancer UK, рак поджелудочной железы может не иметь привлекающих внимание симптомов, его иногда называют «молчаливой болезнью». Некоторые люди посещают врача общей практики несколько раз, прежде чем их болезнь конкретизируется. Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо проявлений, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания.
«Поскольку рак поджелудочной железы не вызывает явных ранних признаков, люди всегда должны проверять причину любой внезапной необъяснимой потери веса», - подчеркивают специалисты.
То же самое относится к ряду или комбинации следующих постоянных симптомов, хотя «некоторые из них могут показаться тривиальными».
- Усталость или вялость.
- Боль в животе, спине
- Тошнота.
- Изменения обычного режима работы кишечника, включая диарею или запор.
- Недавно диагностированный диабет.
- Желтуха без видимой причины.
Pancreatic Cancer UK
Здоровье
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