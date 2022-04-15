Симптомы рака поджелудочной железы: «особенно неприятный запах», когда вы идете в туалет

Желтая кожа (включая пожелтение десен и внутренних губ) и/или глаз, потемнение мочи, зуд и стул цвета глины, которые являются признаками желтухи, вызванной закупоркой желчных протоков.

Боль в верхней части живота, верхней части спины или руках.

Болезненный отек руки или ноги из-за сгустка крови.

Чувство жжения в желудке или другие желудочно-кишечные расстройства.

Вздутие живота.

Слабость.

Потеря аппетита.

Тошнота и рвота.

Озноб и пот.

Высокая температура.

Необъяснимая потеря веса.

«Симптомы этого включают быстрое чувство сытости, когда вы едите, вздутие живота, сильное газообразование и отрыжку. Но эти симптомы являются распространенными проблемами и обычно не связаны с раком поджелудочной железы».