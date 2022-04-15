Симптомы рака поджелудочной железы: «особенно неприятный запах», когда вы идете в туалет
Рак поджелудочной железы может иметь ряд признаков, но иногда они незаметны на ранних стадиях. Есть некоторые изменения в вашем стуле и моче, которые могут указывать на рак, и людям рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если они возникнут.
Плавающий стул с особенно неприятным запахом и необычным цветом из-за того, что организм плохо переваривает жиры, является признаком рака. Есть также ряд других признаков рака поджелудочной железы.
Cancer Research UK говорит, что другие признаки включают в себя:
- Желтая кожа (включая пожелтение десен и внутренних губ) и/или глаз, потемнение мочи, зуд и стул цвета глины, которые являются признаками желтухи, вызванной закупоркой желчных протоков.
- Боль в верхней части живота, верхней части спины или руках.
- Болезненный отек руки или ноги из-за сгустка крови.
- Чувство жжения в желудке или другие желудочно-кишечные расстройства.
- Вздутие живота.
- Слабость.
- Потеря аппетита.
- Тошнота и рвота.
- Озноб и пот.
- Высокая температура.
- Необъяснимая потеря веса.
Благотворительная организация заявляет:
«Симптомы этого включают быстрое чувство сытости, когда вы едите, вздутие живота, сильное газообразование и отрыжку. Но эти симптомы являются распространенными проблемами и обычно не связаны с раком поджелудочной железы».
Если у вас есть необъяснимые симптомы, которые длятся четыре недели или более, вернитесь к своему терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает.
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Cancer Research UK
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