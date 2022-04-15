Симптомы рака поджелудочной железы: «особенно неприятный запах», когда вы идете в туалет

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Симптомы рака поджелудочной железы: «особенно неприятный запах», когда вы идете в туалет

Рак поджелудочной железы может иметь ряд признаков, но иногда они незаметны на ранних стадиях. Есть некоторые изменения в вашем стуле и моче, которые могут указывать на рак, и людям рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если они возникнут.

Плавающий стул с особенно неприятным запахом и необычным цветом из-за того, что организм плохо переваривает жиры, является признаком рака. Есть также ряд других признаков рака поджелудочной железы.

Cancer Research UK говорит, что другие признаки включают в себя:
  • Желтая кожа (включая пожелтение десен и внутренних губ) и/или глаз, потемнение мочи, зуд и стул цвета глины, которые являются признаками желтухи, вызванной закупоркой желчных протоков.
  • Боль в верхней части живота, верхней части спины или руках.
  • Болезненный отек руки или ноги из-за сгустка крови.
  • Чувство жжения в желудке или другие желудочно-кишечные расстройства.
  • Вздутие живота.
  • Слабость.
  • Потеря аппетита.
  • Тошнота и рвота.
  • Озноб и пот.
  • Высокая температура.
  • Необъяснимая потеря веса.

Благотворительная организация заявляет:
«Симптомы этого включают быстрое чувство сытости, когда вы едите, вздутие живота, сильное газообразование и отрыжку. Но эти симптомы являются распространенными проблемами и обычно не связаны с раком поджелудочной железы».

Если у вас есть необъяснимые симптомы, которые длятся четыре недели или более, вернитесь к своему терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает.

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Cancer Research UK

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