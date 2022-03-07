Последствия высокого холестерина: 3 состояния глаз, ведущие к потере зрения

«При избыточном содержании холестерина в крови он может начать скапливаться в глазах. Последствием этого могут стать серьезные состояния, включая дегенерацию желтого пятна, окклюзию вен сетчатки или роговичную дугу», - предупреждают медики.

Высокий уровень холестерина является распространенной проблемой со здоровьем – в этом случае кровеносные артерии и сосуды забиваются скоплениями жира. Данное состояние часто не имеет очевидных симптомов, и человек может не знать, что у него повышенный холестерин, пока не посетит врача. Но иногда высокий уровень холестерина способствует различным нарушениям зрения, не заметить которые, пожалуй, невозможно.Желтое пятно – это часть сетчатки. Оно ответственно за центральное зрение. Дегенерация желтого пятна означает ухудшение состояния клеток, которые его составляют – результатом этого становится постепенная потеря зрения. Примечательно, что люди, подверженные нарушению, часто не замечают происходящего изменения с центральным зрением, так как работает периферическое (боковое).Проблема связана с внезапной закупоркой артерий сетчатки, также ведущей к потере зрения. Происходит безболезненное «размытие» зрения: что характерно, только в одном глазу. Сначала помутнение или ухудшение зрения могут быть незначительными, но в течение следующих нескольких часов или дней они усиливаются. Иногда полная потеря зрения возникает почти сразу.Еще одно последствие высокого холестерина, образуемое отложением холестерина, фосфолипидов и триглицеридов в виде «дуги» либо на верхней, либо на нижней стороне радужной оболочки внутри роговицы. Внешне выглядит как белый либо серовато-белый слой липидных отложений на периферии роговицы. Нередко роговичная дуга появляется у пожилых людей, что бывает обусловлено возрастным замедлением метаболизма. Однако если она возникает у людей моложе 40 лет, это может означать более серьезную ситуацию, и нужно как можно быстрее обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая дешевая еда может эффективно способствовать снижению высокого уровня холестерина.