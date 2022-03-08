Ученые объяснили связь между потреблением кофе и мигренью

«Настоящее исследование не выявило причинно-следственного влияния генетического увеличения потребления кофе на любой тип мигрени, и результаты согласуются с анализами чувствительности», - подчеркивают авторы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Genetics, причинно-следственной связи между предсказуемым потреблением кофе и риском мигрени не существует.Хенг Чен из Университета Чжэджанг в Ханчжоу, Китай, и его коллеги изучили причинно-следственную связь между потреблением кофе и мигренью, используя двухвыборочный менделевский рандомизационный (MR) анализ. Девять однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с потреблением кофе в масштабах всего генома, были получены в ходе полногеномного исследования ассоциаций (GWAS) на основе данных 375 тыс. человек из Британского биобанка.Используя самый большой доступный GWAS мигрени, включая 59 тыс. случаев и 316 тыс. контрольных субъектов, были получены сводные данные для любой мигрени и ее подтипов (мигрень с аурой и мигрень без ауры). Взвешенная обратная дисперсия с фиксированным эффектом использовалась в качестве основного метода для объединения оценок MR.В результате исследователи не обнаружили причинно-следственной связи между генетически предсказанным увеличением потребления кофе на 50% и риском любой мигрени. Аналогичные результаты были получены при анализе чувствительности.Ранее MedikForum писал, почему клубнику нужно включать в свой рацион.