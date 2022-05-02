Мигрень повышает риск неприятного синдрома во рту

«Врачи должны знать о потенциальном развитии СЖР у пациентов с мигренью и предоставлять им дополнительные методы лечения для снижения риска развития синдрома», — пишут авторы.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personalized Medicine, мигрень связана с повышенным риском развития синдрома жжения во рту (СЖР). Донг-Кью Ким, доктор медицинских наук из Медицинского колледжа Университета Халлим в Чхунчхоне, Южная Корея, и его коллеги изучили связь между мигренью и риском развития СЖР, используя репрезентативную общенациональную выборку из примерно 1 миллиона пациентов, данные о которых собирались в период с 2002 по 2013 год. После сопоставления оценок предрасположенности было выбрано 4 157 пациентов с мигренью и 16 628 пациентов без мигрени.Исследователи обнаружили, что общая заболеваемость СЖР была значительно выше в группе с мигренью по сравнению с контрольной (0,15 против 0,05 на 1 000 человеко-лет). Для пациентов с мигренью, которые сообщали о СЖР в течение 10-летнего периода наблюдения, скорректированное отношение рисков составило 2,96. Однако при анализе подгрупп не было отмечено существенной разницы между группой с мигренью и контрольной в скорректированном соотношении рисков для СЖР в зависимости от пола, возраста и сопутствующих заболеваний.Ранее эксперты рассказали, чем чревато редкое мытье миски питомца