Симптомы Омикрона: «необычные» признаки коронавируса на коже — проверьте пальцы рук и ног

«Пальцы с COVID-19 чаще встречаются у детей и молодых людей. Отек или обесцвечивание могут развиться на одном или нескольких пальцах ног. Руки, запястья или лодыжки также могут быть затронуты. «Могут возникнуть волдыри, зуд, огрубение кожи или болезненные шишки. Под кожей может образоваться небольшое количество гноя. Симптомы могут длиться от 10 до 14 дней или месяцев».

Организация сообщает, что наиболее распространенные изменения кожи, связанные с COVID-19 от легкой до тяжелой степени,Клиника Майо говорит, что есть и ряд других признаков, на которые следует обратить внимание. Организация заявляет, чтоДругие признаки могут включать новую потерю обоняния или вкуса или сильную дезориентацию, которая может быть основным или единственным симптомом COVID-19 у пожилых людей.говорит, что наряду с изменениями обоняния и вкуса основными симптомами коронавируса являются высокая температура или новый непрерывный кашель. Последнее означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов.Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.