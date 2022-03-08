Симптомы Омикрона: «необычные» признаки коронавируса на коже — проверьте пальцы рук и ног
Вы можете заразиться вариантом Омикрона, даже если у вас ранее был другой штамм Covid. Клиника Майо говорит, что некоторые из «необычных симптомов» COVID-19 могут проявляться на вашей коже.
Организация сообщает, что наиболее распространенные изменения кожи, связанные с COVID-19 от легкой до тяжелой степени, включают плоскую сыпь, покрытую небольшими бугорками, обесцвеченные участки на пальцах рук и ног и крапивницу.
«Пальцы с COVID-19 чаще встречаются у детей и молодых людей. Отек или обесцвечивание могут развиться на одном или нескольких пальцах ног. Руки, запястья или лодыжки также могут быть затронуты. «Могут возникнуть волдыри, зуд, огрубение кожи или болезненные шишки. Под кожей может образоваться небольшое количество гноя. Симптомы могут длиться от 10 до 14 дней или месяцев».
Клиника Майо говорит, что есть и ряд других признаков, на которые следует обратить внимание. Организация заявляет, что пищеварительные симптомы, которые может вызвать COVID-19, включают тошноту, рвоту или диарею.
Другие признаки могут включать новую потерю обоняния или вкуса или сильную дезориентацию, которая может быть основным или единственным симптомом COVID-19 у пожилых людей.
Национальная служба здравоохранения говорит, что наряду с изменениями обоняния и вкуса основными симптомами коронавируса являются высокая температура или новый непрерывный кашель. Последнее означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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