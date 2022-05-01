Коронавирус: инфекция может вызвать симптомы пищеварения, которых вы не ожидаете

«COVID-19 может вызывать тошноту, рвоту или диарею — либо отдельно, либо в сочетании с другими симптомами COVID-19. Пищеварительные симптомы иногда развиваются до лихорадки и респираторных симптомов».

Одышка или затрудненное дыхание

Мышечные боли

Озноб

Больное горло

Насморк

Головная боль

Грудная боль

Высокая температура или озноб (озноб) — высокая температура означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине.

Новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов.

Потеря или изменение вашего обоняния или вкуса

Одышка

Чувство усталости или истощения

Больное тело

Головная боль

Боль в горле

Заложенный или насморк

Потеря аппетита

Диарея

«Симптомы очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп».