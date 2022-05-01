Коронавирус: инфекция может вызвать симптомы пищеварения, которых вы не ожидаете
Клиника Майо говорит, что коронавирус может вызывать симптомы, «которые вы не можете ожидать», включая симптомы пищеварения.
В нем говорится:
«COVID-19 может вызывать тошноту, рвоту или диарею — либо отдельно, либо в сочетании с другими симптомами COVID-19. Пищеварительные симптомы иногда развиваются до лихорадки и респираторных симптомов».
Организация заявляет, что коронавирусная болезнь также может вызывать широкий спектр других признаков и симптомов.
Наиболее распространенными являются лихорадка, кашель и усталость, но другие симптомы включают:
- Одышка или затрудненное дыхание
- Мышечные боли
- Озноб
- Больное горло
- Насморк
- Головная боль
- Грудная боль
- Высокая температура или озноб (озноб) — высокая температура означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине.
- Новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов.
- Потеря или изменение вашего обоняния или вкуса
- Одышка
- Чувство усталости или истощения
- Больное тело
- Головная боль
- Боль в горле
- Заложенный или насморк
- Потеря аппетита
- Диарея
«Симптомы очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп».
Дети и молодые люди в возрасте 18 лет и младше могут заразиться коронавирусом, «но обычно это легкая болезнь, и большинство из них выздоравливают в течение нескольких дней».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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