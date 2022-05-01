Коронавирус: инфекция может вызвать симптомы пищеварения, которых вы не ожидаете

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Коронавирус: инфекция может вызвать симптомы пищеварения, которых вы не ожидаете

Клиника Майо говорит, что коронавирус может вызывать симптомы, «которые вы не можете ожидать», включая симптомы пищеварения. 

В нем говорится:
«COVID-19 может вызывать тошноту, рвоту или диарею — либо отдельно, либо в сочетании с другими симптомами COVID-19. Пищеварительные симптомы иногда развиваются до лихорадки и респираторных симптомов».

Организация заявляет, что коронавирусная болезнь также может вызывать широкий спектр других признаков и симптомов.

Наиболее распространенными являются лихорадка, кашель и усталость, но другие симптомы включают:
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Мышечные боли
  • Озноб
  • Больное горло
  • Насморк
  • Головная боль
  • Грудная боль
NHS перечисляет следующие признаки у взрослых:
  • Высокая температура или озноб (озноб) — высокая температура означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине.
  • Новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов.
  • Потеря или изменение вашего обоняния или вкуса
  • Одышка
  • Чувство усталости или истощения
  • Больное тело
  • Головная боль
  • Боль в горле
  • Заложенный или насморк
  • Потеря аппетита
  • Диарея
«Симптомы очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп».

Дети и молодые люди в возрасте 18 лет и младше могут заразиться коронавирусом, «но обычно это легкая болезнь, и большинство из них выздоравливают в течение нескольких дней».

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : коронавирус, симптомы коронавируса, диарея