Специалисты перечислили шестерку шагов, предотвращающих рак толстой кишки

«Когда люди здоровы, они не думают о предотвращении болезней. Но профилактика должна быть превыше всего», - рассказывает доктор Ви Чиу, директор программ желудочно-кишечной онкологии и молекулярной точности в Клинике и исследовательском институте Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Пройдите скрининг. При раннем обнаружении данный вид рака хорошо поддается лечению. Взрослые со средним риском колоректального рака должны проходить скрининг, начиная с 45 лет. Если в семье была история заболевания, начинать скрининг стоит в возрасте 40 лет или за 10 лет до постановки диагноза самому молодому родственнику первой степени родства.

При раннем обнаружении данный вид рака хорошо поддается лечению. Взрослые со средним риском колоректального рака должны проходить скрининг, начиная с 45 лет. Если в семье была история заболевания, начинать скрининг стоит в возрасте 40 лет или за 10 лет до постановки диагноза самому молодому родственнику первой степени родства. Диета. Исследования показывают, что диеты, богатые фруктами, овощами и цельными зернами, связаны с более низким риском рака толстой или прямой кишки. Старайтесь сократить потребление говядины, свинины и баранины, переработанного мяса.

Исследования показывают, что диеты, богатые фруктами, овощами и цельными зернами, связаны с более низким риском рака толстой или прямой кишки. Старайтесь сократить потребление говядины, свинины и баранины, переработанного мяса. Будьте активны. По словам Чиу, физические упражнения могут снизить риск колоректального рака, потому что они снижают воспаление в организме и укрепляют иммунную систему.

По словам Чиу, физические упражнения могут снизить риск колоректального рака, потому что они снижают воспаление в организме и укрепляют иммунную систему. Следите за весом. Избыточный вес или ожирение увеличивают риск колоректального рака.

Избыточный вес или ожирение увеличивают риск колоректального рака. Сократите потребление алкоголя. Алкоголь может вызвать повреждение кишечника; это токсин, побочный продукт которого повреждает ДНК.

Алкоголь может вызвать повреждение кишечника; это токсин, побочный продукт которого повреждает ДНК. Не курите. По словам Чиу, исследование 2020 года, опубликованное в British Journal of Cancer, показало, что у курильщиков риск развития данного рака выше на 59 %, а у бывших курильщиков — на 19 %. Люди, которые бросили курить более 20 лет назад, не имели повышенного риска.