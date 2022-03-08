Специалисты перечислили шестерку шагов, предотвращающих рак толстой кишки
Рак толстой кишки — серьезный диагноз, но есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск возникновения опухолей, говорит эксперт.
«Когда люди здоровы, они не думают о предотвращении болезней. Но профилактика должна быть превыше всего», - рассказывает доктор Ви Чиу, директор программ желудочно-кишечной онкологии и молекулярной точности в Клинике и исследовательском институте Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Доктор Чиу назвал шесть шагов, которые помогут предотвратить рак толстой кишки или обнаружить его на ранней стадии.
- Пройдите скрининг. При раннем обнаружении данный вид рака хорошо поддается лечению. Взрослые со средним риском колоректального рака должны проходить скрининг, начиная с 45 лет. Если в семье была история заболевания, начинать скрининг стоит в возрасте 40 лет или за 10 лет до постановки диагноза самому молодому родственнику первой степени родства.
- Диета. Исследования показывают, что диеты, богатые фруктами, овощами и цельными зернами, связаны с более низким риском рака толстой или прямой кишки. Старайтесь сократить потребление говядины, свинины и баранины, переработанного мяса.
- Будьте активны. По словам Чиу, физические упражнения могут снизить риск колоректального рака, потому что они снижают воспаление в организме и укрепляют иммунную систему.
- Следите за весом. Избыточный вес или ожирение увеличивают риск колоректального рака.
- Сократите потребление алкоголя. Алкоголь может вызвать повреждение кишечника; это токсин, побочный продукт которого повреждает ДНК.
- Не курите. По словам Чиу, исследование 2020 года, опубликованное в British Journal of Cancer, показало, что у курильщиков риск развития данного рака выше на 59 %, а у бывших курильщиков — на 19 %. Люди, которые бросили курить более 20 лет назад, не имели повышенного риска.
Ви Чиу
Здоровье
Директор программ желудочно-кишечной онкологии и молекулярной точности в Клинике и исследовательском институте Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе
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