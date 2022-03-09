Врач рассказала, куда девается жизненная энергия

«Энергию в клетке человека производят специальные органеллы, которые называются митохондрии. У ученых есть теория, что митохондрия изначально была отдельной бактерией — потому что у нее есть свой ДНК — которая поселилась у человека в клетках. Конечно, на взаимовыгодных условиях — мы ей питание, она нам энергию. Митохондрия может размножаться, двигаться и сливаться с друг другом образуя более крупные органеллы», — пояснила она.

низкая физическая активность или полное ее отсутствие;

окислительный стресс или дефициты витаминов и микроэлементов;

избыток углеводов и транс-жиров в рацион;

возрастное снижение гормонов и старение организма.

Врач пояснила: многие жители мегаполисов работают на износ, в следствии чего часто жалуются на хроническую усталость и отсутствие энергии. Ситуация усугубляется, когда к такому образу жизни добавляется стресс и тревожность.Для того, чтобы сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и активном рабочем режиме и жить полноценной жизнью, эксперт предложила разобраться, откуда берется та самая жизненная энергия.В клетке находится примерно две тысячи митохондрий, что составляет около четверти ее объема. На внутренней поверхности клетки происходит процесс синтеза АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Это вещество несет ответственность за поставки энергии большинству реакций, происходящих в клетке. В организме взрослого человека образовывается около 40 кг АТФ в день.⠀⠀Однако, под воздействием ряда причин митохондрии могут стареть и умирать. К факторам, провоцирующим этот процесс относятся:Для того, чтобы продлить жизнь митохондрий необходимо исключить факторы риска, на которые человек может повлиять. Помимо этого, есть нутритивные методы поддержки митохондрий. Они подбираются индивидуально для каждого пациента, для этого необходима консультация врача превентивной медицины.