Эндокринолог назвала топ-7 нутрицевтиков после 40 лет

Магний

Витамин Д

Витамин С

Омега-3

Q10 (коэнзим КУ10)

Родиола

Коллаген

Перед применением необходима очная консультация врача!

По словам специалиста, после достижения сорокалетнего возраста, независимо от половой принадлежности, организму человека требуется дополнительный прием нутрицевтиков — источников аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и других веществ.В связи со стрессогенной обстановкой, последние полтора года магний считается самым дефицитным минералом. При этом его роль заключается в успокоении нервов и корректировке работы ЖКТ.Также является одним из самых дефицитных в человеческом организме. Его прием необходим для поддержания здоровья костей и стабилизации психологического состояния.Играет главенствующую роль в процессе⠀построения нитей коллагена и соединительной ткани в целом. Также способствует усилению клеточного иммунитета и защите от свободных радикалов. При этом сложность его доставки в организм из продуктов питания заключается в склонности витамина к разрушению под воздействием внешних факторов (термическая обработка).Выступает основным стабилизатором мембран клеток и борцом с системными воспалениями и повышенной свертываемостью. Обилие вещества свойственно морепродуктам и льняному маслу, однако важно учитывать его чувствительность к длительному хранению и высоким температурам.Незаменимый элемент в работе митохондрий, без которого в организме ухудшается выработка энергии. Причем чем старше человек, тем больше возрастает потребность в веществе, особенно это касается тех кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принимает статины.Стимулирующий адаптоген представляет собой вещество, усиливающее защитные функции организма, активность головного мозга. Также повышает работоспособность и настроение.Это вещество придает жесткость и повышает плотность кожи, волос, ногтей, суставов, связок, сосудов, мышц и структурных элементов внутренних органов.