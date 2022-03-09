Эндокринолог назвала топ-7 нутрицевтиков после 40 лет

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Капсулы

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, какие нутрицевтики необходимы в среднем возрасте.

По словам специалиста, после достижения сорокалетнего возраста, независимо от половой принадлежности, организму человека требуется дополнительный прием нутрицевтиков — источников аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и других веществ.

Магний


В связи со стрессогенной обстановкой, последние полтора года магний считается самым дефицитным минералом. При этом его роль заключается в успокоении нервов и корректировке работы ЖКТ.

Витамин Д


Также является одним из самых дефицитных в человеческом организме. Его прием необходим для поддержания здоровья костей и стабилизации психологического состояния.

Витамин С


Играет главенствующую роль в процессе⠀построения нитей коллагена и соединительной ткани в целом. Также способствует усилению клеточного иммунитета и защите от свободных радикалов. При этом сложность его доставки в организм из продуктов питания заключается в склонности витамина к разрушению под воздействием внешних факторов (термическая обработка).

Омега-3


Выступает основным стабилизатором мембран клеток и борцом с системными воспалениями и повышенной свертываемостью. Обилие вещества свойственно морепродуктам и льняному маслу, однако важно учитывать его чувствительность к длительному хранению и высоким температурам.

Q10 (коэнзим КУ10)


Незаменимый элемент в работе митохондрий, без которого в организме ухудшается выработка энергии. Причем чем старше человек, тем больше возрастает потребность в веществе, особенно это касается тех кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принимает статины.  

Родиола


Стимулирующий адаптоген представляет собой вещество, усиливающее защитные функции организма, активность головного мозга. Также повышает работоспособность и настроение.

Коллаген


Это вещество придает жесткость и повышает плотность кожи, волос, ногтей, суставов, связок, сосудов, мышц и структурных элементов внутренних органов.

Перед применением необходима очная консультация врача!
Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
Эндокринолог
Теги : Диляра Лебедева, нутриенты, средний возраст