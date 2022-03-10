Врач рассказала, что "любит" щитовидная железа

Тепло и солнце

Спокойствие

Море и океан

Свежий воздух

Любовь

«Это люди, которым все время нужно быть сильными, но часто они очень ранимые и поэтому надевают маску сильного и успешного, чтобы скрыть свои слабости, потому как для них это позорно. Это люди, которые помогают другим в ущерб своим потребностям и не могут об этом сказать. В итоге их „жизненная батарейка“ садится», — подытожила врач.

По словам специалиста, для нормального функционирования этого важного органа достаточно придерживаться всего нескольких простых правил.Витамин Д является иммуномодулятором для организма. Также при снижении потребности поддерживать тепло тела снижает избыточную нагрузку на щитовидную железу.Снижение уровня стресса и расслабляющие процедуры обеспечивают нормальный уровень кортизола. В свою очередь, корректировка количества «гормона стресса» способствует нормализации конверсии Т4 в Т3 и защите от гипотиреоза.Морские вода, воздух, рыба, морепродукты и водоросли являются источниками цинка и йода. Последний является основой синтеза гормонов щитовидной железы, а цинк выступает помощником в этом процессе. Помимо этого, море является источником омега-3, которые считаются главными врагами воспалительных процессов.Достаточное количество кислорода обеспечивается нормальное тканевое дыхание в органе. Поэтому важно больше дышать свежим воздухом и регулярно проверятся на возможное наличие анемии, так как достаточно часто гипотиреоз сопровождается дефицитами железа или витаминов В12 и В9.Согласно психосоматике, проблемы связанные с работой щитовидной железы — это отражение невысказанных обид, недовольства, нереализованности, а также, когда человека не понимают и не принимают.