Как спасти свою психику: занятия выпечкой дают терапевтический эффект

«Занятия выпечкой как и медитация оказывают успокаивающее действие на тело и разум, поэтому могут производить терапевтический эффект, облегчая симптомы депрессии», - резюмируют ученые.

Разные исследования показывают, что приготовление пищи может давать эффект медитативной техники и быть полезным в обстоятельствах, когда психика перегружается от большого количества новостей, тем более негативных. Особенно хороши в этом плане занятия выпечкой. Помимо того, что запекание считается здоровой альтернативой жарке (в его случае используется меньше масла), данный вид кулинарии может стать настоящей терапией для измученных нервов.Вот некоторые преимущества выпечки для здоровья.Выпечка часто требует тщательного измерения и точного следования рецепту. Процесс тщательного отбора, измерения и добавления ингредиентов помогает улучшить концентрацию.Кулинария часто дает возможность для проявления личного творчества, а также стимулирует осваивать новые рецепты. Это не только тренирует воображение, мышление и память, но и помогает ощущать эмоциональную удовлетворенность от получения результата.Запах свежей выпечки – один из самых приятных для человеческого обоняния. Он способствует высвобождению эндорфинов – химических веществ, которые помогают снимать стресс, беспокойство, боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вид чая может помогать быстрее засыпать.