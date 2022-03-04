Как заснуть быстрее: специалисты советуют травяной чай для наступления сонливости
Научные специалисты называют «травяным индуктором сна» ромашку – чай из нее может помочь при проблемах с засыпанием.
Ромашка является одним из древнейших лекарственных растений, известных человечеству. В частности, она используется для приготовления напитков с успокоительным эффектом и ночных чаев, помогающих быстрее засыпать. Согласно исследованию, которое опубликовал Journal of Advanced Nursing,
«употребление ромашкового чая может помочь улучшить сон, способствует засыпанию в короткий срок».
Подобный эффект напитка ученые связывают с обилием антиоксиданта апигенина, который обладает свойством вызывать наступление сонливости.
В частности, исследователями оценивалось влияние ромашкового чая на качество сна, усталость и депрессию у женщин в послеродовом периоде. Несколько десятков женщин, страдавших от плохого качества сна, распределили случайным образом в экспериментальную и в контрольную группу. Участникам экспериментальной группы было рекомендовано пить ромашковый чай в течение двух недель. Участницы контрольной группы получали только регулярный послеродовой уход. В результате экспериментальная группа продемонстрировала значительное улучшение – их показатели тревожного сна и симптомов депрессии были на более низких уровнях. Специалисты констатировали, что
«ромашковый чай можно рекомендовать женщинам в послеродовом периоде в качестве дополнительного средства для облегчения депрессии и проблем со сном».
Ученые напоминают, что для хорошего качества сна мозг и внутренние биологические часы должны быть «запрограммированы» к установленному распорядку – важно придерживаться постоянного времени сна и бодрствования, засыпать и просыпаться ежедневно в одно время.
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