Дефицит витамина B12: симптомы состояния, которые могут возникать днем и ночью
Проявления дефицита витамина В12 возникают, когда организму в течение некоторого времени не хватало жизненно важного питательного вещества. По мере того, как дефицит становится более выраженным, вероятно развитие ряда изнурительных симптомов.
По данным NHS, основной причиной дефицита B12 является пернициозная анемия.
Пернициозная анемия — это аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать внутренний фактор (белок, вырабатываемый желудком и необходимый для поглощения витамина B12 в кишечнике). Дефицит B12, вызванный пернициозной анемией, может вызвать ряд поведенческих изменений.
Согласно исследовательской статье, чрезмерная дневная сонливость может возникать в тяжелых случаях дефицита B12, но это также отмечается как «редкая причина». Дневная усталость является одним из основных симптомов дефицита B12, потому что, когда этого витамина мало, в организме меньше эритроцитов.
Основная задача этих эритроцитов — транспортировать кислород из легких в другие части тела. Недостаток эритроцитов приводит к усталости. В одном метаанализе рассматривались два тематических исследования пациентов, которым вводили добавки витамина B12, чтобы помочь с их нарушением ритма сна и бодрствования.
В тематическом исследовании был 55-летний мужчина, страдающий синдромом задержки фазы сна в течение 18 лет. После введения ВБ12 в суточной дозе 1,5 мг у него улучшилось нарушение ритма сна-бодрствования. Исследование пришло к выводу, что добавки витамина B12 могут помочь улучшить нарушения сна.
Другие симптомы низкого уровня B12 включают:
- Бледно-желтый оттенок вашей кожи
- Болезненный и красный язык (глоссит)
- Язвы во рту
- Покалывания в руках и ногах (парестезия)
- Изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь
- Нарушенное зрение
- Раздражительность
- Депрессия
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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