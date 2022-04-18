Дефицит витамина B12: может возникнуть глоссит, серьезно поражающий язык
Витамин B12 может храниться в организме в течение нескольких лет, а это означает, что может пройти много времени, прежде чем появятся признаки заболевания. Однако изменения могут показаться безобидными, поэтому вы можете отложить визит к врачу общей практики. Это было бы большой ошибкой — без лечения дефицит витамина B12 может привести к необратимым неврологическим осложнениям. Изменение внешнего вида и текстуры языка может указывать на низкий уровень B12.
«Отличительным» побочным эффектом дефицита витамина B12 является «мегалобластная анемия», характеризующаяся аномальными эритроцитами. Это состояние может привести к «атрофическому глосситу», когда крошечные бугорки на языке (сосочки) начинают исчезать. Когда это происходит, может появиться «гладкая» текстура языка, которая может выглядеть «глянцевой». Как и другие состояния, дефицит витамина B12 может иметь ряд причин.
Наиболее распространенной причиной, по крайней мере, в Великобритании, является пернициозная анемия. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок.
Пернициозная анемия заставляет иммунную систему атаковать определенные клетки в желудке, не позволяя организму усваивать B12.
Вто время как пернициозная анемия является частой причиной состояния: «Точная причина пернициозной анемии неизвестна», — говорится в сообщении NHS.
Пернициозная анемия чаще всего поражает: «женщин в возрасте около 60 лет, людей с семейным анамнезом этого состояния и людей с другим аутоиммунным заболеванием, таким как болезнь Аддисона или витилиго».
Другой причиной дефицита В12 может быть его недостаток в рационе. Мясо, рыба и молочные продукты обычно обеспечивают организм достаточным количеством витамина B12; однако тем, кто придерживается веганской диеты, возможно, потребуется принимать добавки.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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