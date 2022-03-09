Диабет 2 типа: признаки повреждения высоким сахаром в крови, которые могут появляться вокруг рта и носа

«Это состояние влияет на цвет вашей кожи. Чаще встречается при диабете 1 типа. При витилиго разрушаются клетки, вырабатывающие вещество, придающее цвет вашей коже — меланин. Участки кожи выглядят обесцвеченными. Они часто появляются на груди и животе. Но они также могут проявляться на лице вокруг рта, носа и глаз. Стероидные кремы, лечение ультрафиолетовым светом и микропигментация — вот несколько вариантов лечения. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, чтобы предотвратить солнечные ожоги на обесцвеченной коже», - пишет Diabetes UK.

Диабет возникает, когда организм перестает поглощать сахар крови для преобразования его в энергию, вызывая внезапный скачок уровня глюкозы в крови.Одним из самых тяжелых последствий высокого уровня сахара в крови является разрушение нервов, но клетки кожи также могут подвергаться риску. Некоторые из этих клеток содержат пигмент, который придает коже ее цвет, поэтому, когда этот пигмент исчезает, кожа становится белой, вызывая состояние, известное как витилиго.Исследование распространенности витилиго среди пациентов с диабетом 2 типа показало, что 12 процентов пациентов, включенных в исследование, страдают этим заболеванием.Авторы отметили, что это состояние чаще встречается у диабетиков 1 типа, но все больше данных свидетельствует о более частом появлении кожных проявлений у диабетиков 2 типа.Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.