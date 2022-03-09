Эксперт раскрыла технику антистрессового массажа для детей

«Расслабляя мышечный каркас живота, мы „отпускаем“ напряжение, мозг расслабляется. Ребенок быстро засыпает. При этом легче просыпается и чаще в хорошем настроение», — говорит специалист.

1. На водяной бане подогреть растительное масло.

2. Проверить температуру масла на сгибе локтя — она должна быть комфортной.

3. На одну чайную ложку масла добавить одну каплю эфирного масла. Подходящими для детей считаются персик, абрикос, миндаль, виноградная косточка.

4. Теплой рукой нанести масло на живот по часовой стрелке. В том же направлении медленно проводить рукой в течение 3-5 минут или ориентируясь на желание ребенка.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Эксперт объяснила: нервная система кишечника ежесекундно считывает неисчислимое количество различных сигналов и направляет их в мозг. Так происходит формирование эмоций, вкусовых предпочтений и реакции организма.Именно поэтому, когда человек нервничает в первую очередь спазмируется его область его брюшины: пропадает аппетит, желание пить, кишечник посылает мозгу сигнал «бей или беги», вызывая таким образом, в зависимости от темперамента, агрессию или заторможенное поведение.Техника выполнения массажа достаточна проста. Для его выполнения потребуются только теплое растительное масло и руки.