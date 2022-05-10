Диабет: три распространенные привычки вызывают «феномен Шомоди»
Эффективный контроль сахара в крови является ключом к предотвращению таких проблем, и его несоблюдение может привести к «феномену Шомоди». По данным органов здравоохранения, эффект, который вызывает скачки сахара в крови по утрам, имеет три известные причины.
Диабет — это состояние, характеризующееся нарушением регуляции сахара в крови, что приводит к накоплению глюкозы в кровотоке. По данным Medscape, пропуск приема пищи, несвоевременное введение инсулина и непреднамеренное введение инсулина могут быть причиной высокого сахара в крови по утрам.
Диабет возникает, когда организм перестает реагировать на инсулин или прекращается выработка гормона, в результате чего уровень сахара в крови остается в крови. В то время как феномен рассвета происходит естественным образом, эффект Сомоджи обычно является результатом плохого лечения диабета.
Medscape поясняет, что это явление менее распространено, чем явление рассвета, и характеризуется «аномальным ранним утром повышением глюкозы в крови из-за естественных изменений уровня гормонов».Поскольку организм диабетиков не может получать инсулин, необходимый им для этого процесса, уровень сахара в их крови может повышаться по утрам.
«Феномен Шомоджи», который был придуман доктором Майклом Шомоджи, предполагает, что инсулин вызывает падение уровня сахара в крови, что вызывает высвобождение гормонов, которые поднимают уровень сахара в крови до максимума.
«В научном сообществе продолжаются дебаты относительно фактического наличия этой реакции на гипогликемию».
Некоторые предложенные механизмы связывают утреннюю гипергликемию в то время как другие с ночной секрецией роста исвязанной с метаболическим синдромом.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Medscape
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