Защита от гипертонии: разнообразие источников белка может снизить риск на 66%

«по сравнению с людьми с самым низким уровнем потребления белка у участников с самым высоким уровнем разнообразного белка в рационе риск развития гипертонии был на 66% ниже».

Наряду с жирами и углеводами белок является одним из трех основных макроэлементов. Ученые заявили, что сбалансированный рацион питания с белками из разных источников, может помочь предотвратить развитие высокого кровяного давления. Результаты их исследования опубликовал журнал Hypertension. Учеными была проанализирована информация о состоянии здоровья почти 12 2000 взрослых человек. Специалисты изучили содержание в их рационе питания восьми источников белка, включая цельное зерно, красное мясо, птицу, рыбу, яйца и бобовые.За годы наблюдений более чем у 35 процентов участников проекта развилась гипертония. Специалисты установили, чтоСтоит отметить, что исследование было обсервационным, оно не подтверждает причинно-следственную связь между потреблением белка и риском артериальной гипертензии. В то же время ученые подчеркивают, что у людей, в питании которых присутствует разнообразный белок из животных и растительных продуктов, наблюдаются явно более позитивные показатели сердечнососудистой деятельности. Также эксперты отмечают, что склонность к гипертонии прослеживается как у тех, кто есть слишком мало белка, так и у тех, что употребляет большое количество однообразного белка – например, только животного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питание с высоким гликемическим индексом серьезно повышает риск заболеть раком легких.