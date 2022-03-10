Бывают ли у вас панические атаки: психотерапевт Шуров назвал главные признаки
Когда специалисты говорят о панических атаках, подразумевается, что человек ощущает аномально сильную, плохо контролируемую тревогу – в этот момент возможны определенные вегетативные симптомы.
Психотерапевт Василий Шуров, говоря о возможных проявлениях панических атак, сообщил, что их возникновению может способствовать обстановка, служащая триггером беспокойных мыслей и волнения. Кому-то для этого нужно оказаться в многолюдном месте, кто-то может начать паниковать, лежа в собственной постели. В подобных обстоятельствах тяжелое переживание усугубляется тем, что в организме происходит выброс большого количества адреналина.
Психотерапевт назвал главные признаки панической атаки, возможной в такой момент.
«Паническая атака – это приступ тревоги, проявляющийся рядом вегетативных изменений».
- Головокружение.
- Внезапный страх смерти.
- Ощущение кома в горле.
- Учащенное сердцебиение.
- Сильное потоотделение.
«После приступа панической атаки могут возникать повышенная тревожность, нарушения сна, тяжесть в груди».
Шуров подсказал, что одним из способов справляться с подобными состояниями является спокойное отношение к их наличию. Важно признать: да, приступы паники бывают, но они достаточно быстро проходят и не являются смертельными.
«При панической атаке нужно понимать, что это кратковременное состояние. Адреналин быстро распадается в организме, симптомы проходят через 3–5 минут».
Чтобы не страдать от панических атак, необходимо в целом справляться с тревожностью, учиться правильно осмыслять и воспринимать стрессовые события (для этого важно посещать врача). Также важно владеть каким-нибудь дыхательным упражнением, это хорошо помогает снижать накал неприятных ощущений, того же страха.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли заставлять себя есть, если из-за стресса пропадает аппетит.
Василий Шуров
Здоровье
врач-нарколог, психотерапевт
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