Бывают ли у вас панические атаки: психотерапевт Шуров назвал главные признаки

«Паническая атака – это приступ тревоги, проявляющийся рядом вегетативных изменений».

Головокружение.

Внезапный страх смерти.

Ощущение кома в горле.

Учащенное сердцебиение.

Сильное потоотделение.

«После приступа панической атаки могут возникать повышенная тревожность, нарушения сна, тяжесть в груди».

«При панической атаке нужно понимать, что это кратковременное состояние. Адреналин быстро распадается в организме, симптомы проходят через 3–5 минут».