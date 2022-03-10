Давление: 6 признаков того, что ваша гипертония может быть серьезной
Высокое кровяное давление означает, что вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это всегда серьезная проблема, и если ее игнорировать, могут развиться инфаркт и инсульт, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, проблемы со зрением и сосудистая деменция.
Около 50 процентов сердечных приступов и инсультов связаны с высоким кровяным давлением, а высокое кровяное давление часто легко поддается лечению.
Узкие артерии способствуют закупорке их жировыми отложениями, что приводит к сердечному приступу или инсульту. Высокое кровяное давление редко имеет какие-либо заметные симптомы, но это не значит, что его можно игнорировать.
Тяжелая гипертензия — это давление выше 180 мм рт. ст. (систолическое) или 110 мм рт. ст. (диастолическое). Если ваше кровяное давление становится очень высоким, у вас может возникнуть гипертонический криз. Это общий термин для неотложной гипертензии и неотложной гипертонической болезни, оба из которых являются состояниями, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу.
Императивные позывы к гипертонической болезни возникают, когда артериальное давление достигает значений 180/110 или выше, но при этом органы тела не повреждаются. В этих случаях артериальное давление можно безопасно снизить в течение нескольких часов с помощью лекарств от артериального давления.
Шесть признаков того, что ваша гипертония может быть серьезной
Симптомы неотложной гипертонической болезни включают:
- Головная боль или помутнение зрения
- Растущая путаница
- Захват
- Нарастающая боль в груди
- Нарастающая одышка
- Отек или отек (скопление жидкости в тканях)
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Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся снижением высокого кровяного давления.
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