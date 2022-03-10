Головные боли: продукты, которые могут помочь в борьбе с «изнурительной хронической болью»
Жир, содержащийся в рыбе, может помочь снизить частоту и интенсивность хронических мигреней. Новое исследование показало, что диета с высоким содержанием жирной рыбы может быть более эффективной для людей, живущих с хроническими головными болями, по сравнению с диетой, основанной на растительных жирах и маслах.
Исследование проводилось Национальным институтом здравоохранения совместно с исследователями из Университета Северной Каролины. Он был основан на 182 взрослых с частыми мигренями.
Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и низким содержанием линолевой кислоты может облегчить хронические головные боли. Жирные кислоты Омега-3 можно найти в рыбе и моллюсках. В то время как линолевая кислота является распространенной полиненасыщенной жирной кислотой, содержащейся в растениях.
Он содержится, например, в масле орехов и семян, а также в таких продуктах, как соя и кукуруза. Исследование показало, что люди, соблюдающие диету с низким содержанием растительного масла и высоким содержанием жирной рыбы, испытывали головную боль на 30-40 процентов меньше часов в день. Количество часов сильной головной боли в день также сократилось на 30 процентов.
И общее количество дней с головной болью в месяц также было на 40 процентов ниже по сравнению с людьми, которые употребляли больше растительного масла.
Образцы крови людей, предпочитающих жирную рыбу, также показали более низкие уровни липидов, связанных с болью.
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