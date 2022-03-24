Физические нагрузки могут лечить постковидный синдром
Учёные из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона пришли к выводу о том, что некоторые последствия постковидного синдрома можно лечить с помощью физических нагрузок. В частности, к ним относятся депрессия и диабет.
Пока у медицины нет общепризнанного метода лечения постковидного синдрома, и врачи часто двигаются симптоматически. Однако новое исследование показало, что физические нагрузки могут, что называется, разорвать замкнутый круг из воспалительных процессов, приводящий к развитию депрессии и даже диабета через несколько месяцев после того, как пациент выздоравливает от коронавируса.
Науке известно, что постковидный синдром рождает депрессию и нередко повышает уровень сахара в крови так сильно, что это может спровоцировать диабетический кетоацидоз - потенциально опасное для жизни состояние, которое часто встречается среди жертв диабета первого типа. Физические нагрузки помогают уменьшить уровень воспалений, приводящий к скачкам сахара в крови, развитию и прогрессированию диабета, а также к клинической депрессии. Правда, жертвы постковидного синдрома часто страдают от такого сильного упадка сил, что физические нагрузки для них становятся не совсем реалистичными.
Пока точно не установлено, какое количество людей имеют постковидный синдром. Оценки очень сильно различаются - от 15% до 80% от переболевших коронавирусом. Но в любом случае речь идёт на многие миллионы людей, поэтому актуальность этого исследования как никогда высока. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центр биомедицинских исследований Пеннингтона
ЗОЖ
научно-исследовательский центр в области здравоохранения в Батон-Руже, штат Луизиана. Он является частью системы Университета штата Луизиана
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