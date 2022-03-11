Врач назвала 7 способов сохранить здоровье почек

«Главная проблема почек — они не болят! И поэтому их проблемы не замечают очень долго», — говорит она.

1. Здоровое питание и регулярная физическая активность, сокращение количества потребляемой соли и замена сладких газированных напитков на обычную воду.





2. Отказ от курения.





3.⠀Контроль веса: ожирение и избыточный вес создают избыточную нагрузку на почки.





4. Регулярный контроль за состоянием почек. Для этого есть мера работы фильтрационной функции почек — СКФ.





«Рассчитывается по формуле CKD EPI (есть в интернете), для расчёта нужен уровень креатинина (показатель биохимического анализа крови), пол, возраст, раса. Если СКФ менее 60 в динамике, даже при отсутствии симптомов, у вас есть проблема с почками», — пояснила врач.

5. Контроль показателей артериального давления и холестерина, а также постоянный прием препаратов, назначенных для лечения отклонения от нормы.





6. Отказ от самостоятельного приема лекарственных средств без назначения врача, особенно это касается обезболивающих и антибиотиков.

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7. Особенно тщательное обследоваться при наличии диабета (в том числе и при планировании беременности): обязательны консультация нефролога, исследования СКФ и мочи на микроальбуминурию.





По словам специалиста, основной проблемой в отслеживании состояния почек является сложность в самостоятельном обнаружении каких-либо нарушений в органе.Для того, чтобы препятствовать развитию заболеваний, связанных с работой почек, врач рекомендует приобрести несколько привычек.