Врач назвал простые действия, помогающие сохранить здоровье почек
Врач из Германии Вернер Ригель перечислил в интервью те простые действия, которые помогают в повседневной жизни сохранять здоровье почек.
«Ежедневная физическая активность и правильное питание помогут сохранить почки здоровыми», - заметил доктор Ригель.
Врач напомнил, что состояние и функции почек могут сильно пострадать, если у человека возникают проблемы с уровнем сахара в крови и давлением, развиваются диабет, гипертония. Таким образом, профилактика повышенного артериального давления, гипергликемии может содействовать оздоровлению почек. Помочь в этом может коррекция рациона, некоторые простые изменения в нем.
«Необходимо следить за ежедневным рационом – стоит снизить потребление сахара, регулярно употреблять овощи и фрукты», - цитирует медика портал Focus.de.
Также хорошему состоянию почек содействует питье достаточного количества воды, добавил Вернер Ригель.
Врач подчеркнул, что для почечного здоровья важно иметь активное кровообращение, и если человек проводит много времени в сидячем положении, в малоподвижности, парный орган начинает страдать. Эксперт призвал людей больше двигаться, чаще ходить пешком – это очень полезно для почек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ходьба в быстром темпе может замедлять старение и продлевать жизнь.
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