Симптомы рака кишечника: как давно вы заметили эти изменения в животе?

«Когда вы впервые обратитесь к врачу общей практики, он спросит о ваших симптомах и о том, есть ли у вас семейная история рака кишечника».

«Если у вас есть какие-либо симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их».

Запор

Диарея

Геморрой

Анальные трещины

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Дивертикулярная болезнь

Болезнь Крона

Язвенный колит