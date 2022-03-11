Симптомы рака кишечника: как давно вы заметили эти изменения в животе?
Очень важно вовремя обнаружить рак, так как это может очень помочь. Действительно, в нем говорится, что рак кишечника излечим и излечим, «особенно если диагностирован на ранней стадии».
Кишечник является частью пищеварительной системы, которая необходима для расщепления пищи и перемещения непереваренных отходов по направлению к прямой кишке для вывода из организма. Неудивительно, что многие симптомы могут проявляться, когда вы ходите в туалет. Служба поддержки раковых больных Macmillan сообщает, что симптомы рака кишечника включают кровь в испражнениях или на них. Кровь может быть ярко-красной или темной.
Другие изменения включают в себя изменение привычного режима работы кишечника, например диарею или запор, без видимой причины. Служба поддержки Macmillan Cancer Support говорит, что если они продолжаются более шести недель, вам следует обратиться к своему терапевту.
Другие признаки включают необъяснимую потерю веса, боль в животе или заднем проходе, ощущение неполного опорожнения кишечника после опорожнения кишечника или чувство усталости и одышки. Иногда рак может вызвать закупорку кишечника. Симптомами этого являются тошнота, боль в животе или чувство вздутия живота.
«Когда вы впервые обратитесь к врачу общей практики, он спросит о ваших симптомах и о том, есть ли у вас семейная история рака кишечника».
Благотворительная организация говорит:
«Если у вас есть какие-либо симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их».
Некоторые из основных состояний, которые имеют общие симптомы с раком кишечника:
- Запор
- Диарея
- Геморрой
- Анальные трещины
- Синдром раздраженного кишечника (СРК)
- Дивертикулярная болезнь
- Болезнь Крона
- Язвенный колит
Macmillan Cancer Support
Здоровье
Одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая специализированную медицинскую помощь, информацию и финансовую поддержку людям, страдающим онкологическими заболеваниями.
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