Симптомы рака кишечника: как давно вы заметили эти изменения в животе?

0 Фото: pexels.com
Симптомы рака кишечника: как давно вы заметили эти изменения в животе?

Очень важно вовремя обнаружить рак, так как это может очень помочь. Действительно, в нем говорится, что рак кишечника излечим и излечим, «особенно если диагностирован на ранней стадии». 

Кишечник является частью пищеварительной системы, которая необходима для расщепления пищи и перемещения непереваренных отходов по направлению к прямой кишке для вывода из организма. Неудивительно, что многие симптомы могут проявляться, когда вы ходите в туалет. Служба поддержки раковых больных Macmillan сообщает, что симптомы рака кишечника включают кровь в испражнениях или на них. Кровь может быть ярко-красной или темной.

Другие изменения включают в себя изменение привычного режима работы кишечника, например диарею или запор, без видимой причины. Служба поддержки Macmillan Cancer Support говорит, что если они продолжаются более шести недель, вам следует обратиться к своему терапевту.

Другие признаки включают необъяснимую потерю веса, боль в животе или заднем проходе, ощущение неполного опорожнения кишечника после опорожнения кишечника или чувство усталости и одышки. Иногда рак может вызвать закупорку кишечника. Симптомами этого являются тошнота, боль в животе или чувство вздутия живота.
«Когда вы впервые обратитесь к врачу общей практики, он спросит о ваших симптомах и о том, есть ли у вас семейная история рака кишечника».

Благотворительная организация говорит:
«Если у вас есть какие-либо симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их».

Некоторые из основных состояний, которые имеют общие симптомы с раком кишечника:
  • Запор
  • Диарея
  • Геморрой
  • Анальные трещины
  • Синдром раздраженного кишечника (СРК)
  • Дивертикулярная болезнь
  • Болезнь Крона
  • Язвенный колит
Ранее Медикфорум писал о лечении болезни почек.

Macmillan Cancer Support

Здоровье

Одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая специализированную медицинскую помощь, информацию и финансовую поддержку людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Теги : симптомы рака кишечника, рак кишечника, советы специалистов