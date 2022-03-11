Сердечный приступ у женщин и мужчин: признаки и причины инфаркта миокарда
Сердечный приступ представляет собой опасное для жизни состояние, при котором сердечная мышца лишается жизненно важной насыщенной кислородом крови.
Сердечный приступ также известен как инфаркт миокарда, и его признаки не всегда можно определить наверняка, поскольку они могут варьироваться от человека к человеку.
К наиболее распространенным признакам относятся:
- боль в груди, стеснение, тяжесть, чувство жжения;
- для некоторых людей боль и стеснение будут сильными, для других просто дискомфортными;
- потливость;
- чувство головокружения;
- нехватка воздуха, одышка;
- ощущение тошноты;
- сильное беспокойство, паника.
Каковы причины сердечного приступа? В большинстве случаев он провоцируется ишемической болезнью сердца. ИБС вызывается сужением коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, из-за накопления в них жира (холестерина). Если кусок жирового материала оторвется, это может привести к образованию тромба. Когда сгусток оказывается достаточно большим, он может блокировать артерию и перекрыть кровоснабжение сердечной мышцы – данное явление известно как острый коронарный синдром или коронарный тромбоз.
Как можно предотвратить сердечный приступ?
- Отказаться от курения: у курильщиков в два раза больше шансов умереть от сердечного приступа, чем у некурящих.
- Регулярно заниматься физическими упражнениями (не менее двух часов 30 минут в неделю для взрослых).
- Соблюдать рацион с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира, употреблять пять порций фруктов и овощей в день.
- Ограничить потребления алкоголя.
- Похудеть, если имеется избыточный вес.
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