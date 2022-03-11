Сердечный приступ у женщин и мужчин: признаки и причины инфаркта миокарда

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боль в груди

Сердечный приступ представляет собой опасное для жизни состояние, при котором сердечная мышца лишается жизненно важной насыщенной кислородом крови.

Сердечный приступ также известен как инфаркт миокарда, и его признаки не всегда можно определить наверняка, поскольку они могут варьироваться от человека к человеку.

К наиболее распространенным признакам относятся:
  • боль в груди, стеснение, тяжесть, чувство жжения;
  • для некоторых людей боль и стеснение будут сильными, для других просто дискомфортными;
  • потливость;
  • чувство головокружения;
  • нехватка воздуха, одышка;
  • ощущение тошноты;
  • сильное беспокойство, паника.
У женщин сердечный приступ чаще чем у мужчин проявляется признаками, напоминающими скорее пищеварительные проблемы. Также им свойственны нетипичные болевые симптомы – боль не только в груди, но и в руках, шее, челюсти, спине, животе;

Каковы причины сердечного приступа? В большинстве случаев он провоцируется ишемической болезнью сердца. ИБС вызывается сужением коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, из-за накопления в них жира (холестерина). Если кусок жирового материала оторвется, это может привести к образованию тромба. Когда сгусток оказывается достаточно большим, он может блокировать артерию и перекрыть кровоснабжение сердечной мышцы – данное явление известно как острый коронарный синдром или коронарный тромбоз.

Как можно предотвратить сердечный приступ?
  • Отказаться от курения: у курильщиков в два раза больше шансов умереть от сердечного приступа, чем у некурящих.
  • Регулярно заниматься физическими упражнениями (не менее двух часов 30 минут в неделю для взрослых).
  • Соблюдать рацион с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира, употреблять пять порций фруктов и овощей в день.
  • Ограничить потребления алкоголя.
  • Похудеть, если имеется избыточный вес.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по некоторым симптомам, возникающим при ходьбе, можно опознать повышенный уровень холестерина.
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