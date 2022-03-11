Почему при стрессе опасно пить корвалол и валерианку: объясняет врач Капнинская
По словам врача терапевта Надежды Капнинской, неправильный прием корвалола и валерианки может вызывать привыкание, проблемы с бессонницей и другие.
«Самостоятельно лечить симптомы стресса, используя корвалол и валерьянку, – опасно. Делать это нужно с осторожностью и под контролем врача», - сообщила в интервью терапевт.
Врач заметила, что использование корвалола может спровоцировать зависимость – в этом случае человек не может самостоятельно прекратить прием средства из-за действия синдрома отмены. При синдроме отмены возникают неприятные и тяжелые ощущения в виде тревоги, тремора, слабости, головокружения, тошноты, судорог, делирия.
Что касается валерианки, Капнинская объяснила, что при неправильном приеме человек может столкнуться с возникновением панических атак, усугублением бессонницы, нарушением моторики кишечника и запором (при длительном употреблении).
Врач добавила, что для снижения стресса можно использовать травяные чаи, но важно осознавать: многим растительным компонентам присущи побочные эффекты, включая способность повышать артериальное давление. Капнинская советует употреблять такие напитки с учетом особенностей своего здоровья и после консультации с медиками.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка заниматься приготовлением пищи дома помогает людям прожить дольше.
Надежда Капнинская
Здоровье
врач-терапевт
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