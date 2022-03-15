Врач Ольга Дизендорф назвала побочные действия корвалола
По словам врача, успокоительные препараты, доступные без рецепта, могут вызывать побочные действия, особенно когда принимаются долго.
В интервью врача психотерапевта Ольги Дизендорф прозвучало предупреждение о возможных негативных эффектах, вызванных приемом корвалола. Один из них – привыкание, формирование зависимости, вызываемое содержащимися в препарате барбитуратами.
«Со временем организм адаптируется к получаемой дозировке препарата, человек постепенно начнет увеличивать дозировку, чтобы добиться желаемого эффекта расслабления», - цитирует врача «Доктор Питер».
Ольга Дизендорф заметила, что когда после периода приема седативных препаратов человек решает прекратить его, он рискует пострадать от синдрома отмены.
«Пациентов начинает беспокоить повышенная тревожность, тахикардия, головные боли, тошнота, рвота, тремор в руках, депрессивные состояния, в некоторых случаях появляются галлюцинации. Такое состояние может наблюдаться в течение 3-5 недель».
Также врач напомнила, что при приеме слишком значительных доз корвалол способен вызвать интоксикацию организма, при которой возникают расстройство пищеварения, сильная слабость, проблемы с речью, нарушение восприятия.
Ольга Дизендорф подчеркнула, что долгое употребление безрецептурных успокоительных препаратов, содержащих фенобарбитал, чревато отравлением бромом, когда человек начинает страдать депрессией, апатией, двигательными нарушениями, проблемами с кожей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были перечислены побочные эффекты статинов, лекарств от повышенного холестерина.
Ольга Дизендорф
Здоровье
врач-психотерапевт, семейный консультант ФНКЦ ФМБА России
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