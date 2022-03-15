Врач Ольга Дизендорф назвала побочные действия корвалола

«Со временем организм адаптируется к получаемой дозировке препарата, человек постепенно начнет увеличивать дозировку, чтобы добиться желаемого эффекта расслабления», - цитирует врача «Доктор Питер».

«Пациентов начинает беспокоить повышенная тревожность, тахикардия, головные боли, тошнота, рвота, тремор в руках, депрессивные состояния, в некоторых случаях появляются галлюцинации. Такое состояние может наблюдаться в течение 3-5 недель».