Онкология: заметили изменения в еде? Симптомы, влияющие на прием пищи

«Вы должны обратиться к своему врачу, если заметите изменение, которое не является нормальным для вас, или если у вас есть какие-либо возможные признаки и симптомы рака. Ваше беспокойство вряд ли исчезнет, если вы не запишетесь на прием. Симптом может быть не из-за рака. Но если это так, то чем раньше его подхватят, тем выше шанс на успешное лечение. Вы не потратите зря время врача».

«Поговорите со своим врачом, если вам трудно глотать, и проблема не исчезает».

«У больных раком могут быть разные диетические потребности. Некоторые люди чувствуют себя хорошо и могут нормально питаться. Для других потеря веса или плохой аппетит были симптомами, которые привели к их диагнозу. Если у вас были проблемы с питанием до того, как вам поставили диагноз, вам может понадобиться помощь, чтобы улучшить свой рацион. Поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем начинать лечение».