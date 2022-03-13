Онкология: заметили изменения в еде? Симптомы, влияющие на прием пищи
Некоторые признаки, касающиеся изменения аппетита, могут быть вызваны рядом других состояний, хотя Cancer Research UK советует вам всегда обращаться к своему врачу общей практики, если вас беспокоят симптомы или изменения в вашем теле.
«Вы должны обратиться к своему врачу, если заметите изменение, которое не является нормальным для вас, или если у вас есть какие-либо возможные признаки и симптомы рака. Ваше беспокойство вряд ли исчезнет, если вы не запишетесь на прием. Симптом может быть не из-за рака. Но если это так, то чем раньше его подхватят, тем выше шанс на успешное лечение. Вы не потратите зря время врача».
Симптомы, которые влияют на прием пищи, могут быть признаками рака. Они могут включать трудности с глотанием. Некоторые болезни и состояния могут затруднить глотание.
«Поговорите со своим врачом, если вам трудно глотать, и проблема не исчезает».
Потеря аппетита может произойти по разным причинам. Поговорите со своим врачом, если вы заметили, что вы не так голодны, как обычно, и вам не становится лучше.
«У больных раком могут быть разные диетические потребности. Некоторые люди чувствуют себя хорошо и могут нормально питаться. Для других потеря веса или плохой аппетит были симптомами, которые привели к их диагнозу. Если у вас были проблемы с питанием до того, как вам поставили диагноз, вам может понадобиться помощь, чтобы улучшить свой рацион. Поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем начинать лечение».
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Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве.
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