Популярное чистящее средство может повредить печень

«Эти чистящие средства могут содержать перхлорэтилен, нафталин и гидроксид аммония, — поясняет организация здравоохранения. —Испарения, выделяемые этими продуктами, могут вызывать рак и повреждение печени.

Чистящие средства незаменимы для уборки. Однако не все они одинаково эффективны и, к сожалению, безопасны для здоровья. Кливлендская клиника выпустила предупреждения об одном чистящем средстве, которое может вызвать серьезное повреждение печени, а также ряд других серьезных заболеваний.По данным Кливлендской клиники, чистящие средства для ковров и обивки могут подвергать печень риску из-за нескольких входящих в их состав ингредиентов.Эти вещества также часто используются при химчистке и в средствах для обезжиривания металлов. Чаще всего такие чистящие средства опасны для маленьких детей, которые играют на коврах после их чистки. Большинство отравлений от таких средств приходится на детей младше шести лет. Кливлендская клиника также отмечает, что средства для чистки ковров и обивки вызывают дополнительные симптомы, включая головокружение, сонливость, тошноту, потерю аппетита и дезориентацию.Ранее MedikForum объяснял, зачем включать в свой рацион клубнику и чем она полезна