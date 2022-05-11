Симптомы гипертонии: 2 ощущения в голове, которые могут быть признаками высокого давления
Высокое кровяное давление не всегда проявляется симптомами, поэтому может быть трудно сказать, что оно у вас есть, без регулярных проверок артериального давления.
Национальная служба здравоохранения заявляет:
«Около трети взрослых имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают».
Однако в некоторых случаях люди могут испытывать симптомы или побочные эффекты. По данным Техасского института сердца, это может привести к ощущениям и болям в голове, таким как головокружение или головная боль.
«Большинство людей с высоким кровяным давлением не имеют симптомов. В некоторых случаях у людей с высоким кровяным давлением может быть ощущение пульсации в голове или груди, ощущение дурноты или головокружения или другие признаки. Без симптомов люди с высоким кровяным давлением могут годами не знать, что у них это заболевание».
Однако эти симптомы не всегда означают, что у вас высокое кровяное давление, и могут быть вызваны другими причинами. Головокружение очень распространено и может быть вызвано рядом состояний, включая обезвоживание или проблемы с ушами. Головные боли могут возникать из-за обезвоживания, усталости, голода или даже плохой осанки.
Часто, если они несерьезны, головные боли обычно можно вылечить обезболивающими средствами или питьем достаточного количества воды. Независимо от ваших симптомов, если вы обеспокоены тем, что у вас может быть высокое кровяное давление, жизненно важно посетить своего врача общей практики.
По данным NHS, хотя не всегда ясно, что вызывает высокое кровяное давление, существуют определенные образ жизни и наследственные факторы, которые могут «увеличить риск».
Вы можете подвергаться большему риску, если вы:
- имеете лишний вес
- ешьте слишком много соли и не ешьте достаточно фруктов и овощей
- не делаете достаточно упражнений
- пьете слишком много алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)
- курите
- не высыпаетесь
- старше 65 лет
- имеете родственников с высоким давлением
- живете в неблагополучном районе
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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