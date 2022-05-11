Симптомы гипертонии: 2 ощущения в голове, которые могут быть признаками высокого давления

«Около трети взрослых имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают».

«Большинство людей с высоким кровяным давлением не имеют симптомов. В некоторых случаях у людей с высоким кровяным давлением может быть ощущение пульсации в голове или груди, ощущение дурноты или головокружения или другие признаки. Без симптомов люди с высоким кровяным давлением могут годами не знать, что у них это заболевание».

имеете лишний вес

ешьте слишком много соли и не ешьте достаточно фруктов и овощей

не делаете достаточно упражнений

пьете слишком много алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)

курите

не высыпаетесь

старше 65 лет

имеете родственников с высоким давлением

живете в неблагополучном районе