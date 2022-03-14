Хроническая усталость: эта «энергетическая диета» избавит вас от чувства усталости в течение дня

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Хроническая усталость: эта «энергетическая диета» избавит вас от чувства усталости в течение дня

То, что вы вводите в свое тело, действительно влияет на то, как вы себя чувствуете, поскольку питание играет большую роль в иммунитете, уровне энергии и профилактике — или факторе риска — многих заболеваний, от высокого кровяного давления до рака. Вы слышали об «энергетической диете», рекомендованной Национальной службой здравоохранения Великобритании? 

Орган здравоохранения заявил:
«Лучший способ есть, чтобы поддерживать уровень энергии, — это следовать здоровой, сбалансированной диете». 

Чтобы придерживаться энергетической диеты, необходимо учитывать шесть основных компонентов.

Во-первых, как и следует ожидать от здорового питания, энергетическая диета состоит как минимум из пяти порций фруктов и овощей каждый день.

Во-вторых, питание должно состоять из «крахмалистых углеводов», таких как цельнозерновой рис, макароны, хлеб или картофель.

В-третьих, было бы полезно добавить некоторые молочные продукты или молочные альтернативы, если они являются вариантами с низким содержанием жира и сахара.
Кроме того, потребление бобовых, бобовых, рыбы, яиц и мяса является частью диеты, повышающей энергию. Для мясоедов рекомендуется две порции рыбы в неделю, в том числе одна порция жирной рыбы.

И, наконец, ежедневно выпивайте от шести до восьми стаканов жидкости, например воды, чтобы повысить уровень энергии.

Национальная служба здравоохранения рекомендует вам «есть в обычное время», чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня. Это будет включать завтрак, обед и ужин, которые можно чередовать со здоровыми закусками, такими как фрукты или обезжиренный йогурт.

Чтобы избежать резкого повышения сахара и падения, ограничьте продукты с добавлением сахара:
  • Сладости
  • Торты
  • Печенье
  • Сладкие газированные напитки
  • Шоколад
  • Сухие завтраки
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : хроническая усталость, правильное питание, советы специалистов