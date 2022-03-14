Хроническая усталость: эта «энергетическая диета» избавит вас от чувства усталости в течение дня
То, что вы вводите в свое тело, действительно влияет на то, как вы себя чувствуете, поскольку питание играет большую роль в иммунитете, уровне энергии и профилактике — или факторе риска — многих заболеваний, от высокого кровяного давления до рака. Вы слышали об «энергетической диете», рекомендованной Национальной службой здравоохранения Великобритании?
Орган здравоохранения заявил:
«Лучший способ есть, чтобы поддерживать уровень энергии, — это следовать здоровой, сбалансированной диете».
Чтобы придерживаться энергетической диеты, необходимо учитывать шесть основных компонентов.
Во-первых, как и следует ожидать от здорового питания, энергетическая диета состоит как минимум из пяти порций фруктов и овощей каждый день.
Во-вторых, питание должно состоять из «крахмалистых углеводов», таких как цельнозерновой рис, макароны, хлеб или картофель.
В-третьих, было бы полезно добавить некоторые молочные продукты или молочные альтернативы, если они являются вариантами с низким содержанием жира и сахара.Кроме того, потребление бобовых, бобовых, рыбы, яиц и мяса является частью диеты, повышающей энергию. Для мясоедов рекомендуется две порции рыбы в неделю, в том числе одна порция жирной рыбы.
И, наконец, ежедневно выпивайте от шести до восьми стаканов жидкости, например воды, чтобы повысить уровень энергии.
Национальная служба здравоохранения рекомендует вам «есть в обычное время», чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня. Это будет включать завтрак, обед и ужин, которые можно чередовать со здоровыми закусками, такими как фрукты или обезжиренный йогурт.
Чтобы избежать резкого повышения сахара и падения, ограничьте продукты с добавлением сахара:
- Сладости
- Торты
- Печенье
- Сладкие газированные напитки
- Шоколад
- Сухие завтраки
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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