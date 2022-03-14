Дефицит витамина D: 3 признака, что вашему организму его не хватает
Если вы не получаете достаточного количества витамина D, то можете чувствовать «непонятную» усталость в течение всего дня, несмотря на хороший отдых или сон.
По данным Национальных институтов здравоохранения (NIH), витамин D продуцируется эндогенно, когда ультрафиолетовые (УФ) лучи (солнечный свет) попадают на кожу и запускают его синтез. Витамин D необходим телу для оптимального усвоения кальция в кишечнике, обеспечивающего минерализацию костей и предотвращающего возрастные проблемы с ними. Кроме того, он важен для поддержания хорошего состояния мышечной массы – при его нехватке возможны судороги и спазмы.
Кливлендская клиника констатирует, что порядка 20% взрослых могут иметь низкий уровень витамина D в силу разных факторов, в том числе из-за постоянного нахождения в помещении и редких прогулок на свежем воздухе. Специалисты называют три признака, что организму не хватает витамина D или он исптывает серьезный дефицит
- Мышечная слабость или боль.
- Необъяснимая сильная усталость.
- Депрессивное состояние.
«Они могут включать походку вразвалочку, хроническую боль в теле или боль в костях в нижней части спины, таза, стоп».
Медики рекомендуют регулярно принимать солнечные ванны продолжительностью 10-15 минут. В случае приема добавок с витамином D 10 мкг в день будет достаточно для большинства людей.
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Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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