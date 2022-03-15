Врач Уилкинсон назвала 4 напитка, которые делают ваши витамины и антибиотики неэффективными

«Если вы не принимаете добавки, отпускаемые без рецепта, как они описаны, это может повлиять на то, насколько хорошо вы усваиваете питательные вещества в добавках, а это означает, что вы можете не увидеть желаемые результаты. При приеме лекарств вы всегда должны прислушиваться к советам врача общей практики и следовать инструкциям на этикетках, чтобы уменьшить любые побочные эффекты, такие как раздражение желудка и любые другие более серьезные побочные эффекты».

Какие напитки следует избегать при приеме лекарств?

Чай и кофе

Тепло и питательные вещества не смешиваются

Танины затрудняют усвоение витаминов

Пробиотики

«Пробиотики, такие как питьевые йогурты, следует брать отдельно от антибиотиков (с интервалом не менее двух часов), чтобы обеспечить их эффективность».

Алкоголь