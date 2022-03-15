Врач Уилкинсон назвала 4 напитка, которые делают ваши витамины и антибиотики неэффективными
Пероральный прием — самый простой и распространенный способ приема лекарств. Хотя проглатывание витаминов, минералов и антибиотиков может показаться простым, способ, которым вы решите ввести их в свой организм, может сделать их неэффективными.
Врач Шона Уилкинсон:
«Если вы не принимаете добавки, отпускаемые без рецепта, как они описаны, это может повлиять на то, насколько хорошо вы усваиваете питательные вещества в добавках, а это означает, что вы можете не увидеть желаемые результаты. При приеме лекарств вы всегда должны прислушиваться к советам врача общей практики и следовать инструкциям на этикетках, чтобы уменьшить любые побочные эффекты, такие как раздражение желудка и любые другие более серьезные побочные эффекты».
Какие напитки следует избегать при приеме лекарств?
Чай и кофе
По словам Шоны, такая простая вещь, как употребление ежедневных витаминов с утренним кофе, может сделать их совершенно бесполезными для вашего организма по двум основным причинам:
- Тепло и питательные вещества не смешиваются
- Танины затрудняют усвоение витаминов
Пробиотики
Напитки с пробиотиками, такие как чайный гриб и шоты из йогурта, могут серьезно повлиять на эффективность антибиотиков.
«Пробиотики, такие как питьевые йогурты, следует брать отдельно от антибиотиков (с интервалом не менее двух часов), чтобы обеспечить их эффективность».
Алкоголь
Употребление алкоголя во время приема пероральных витаминных добавок, таких как фолиевая кислота, цинк, тиамин и витамин B1, препятствует усвоению организмом этих необходимых питательных веществ и минералов.
Ранее Медикфорум писал о том, кому пора перестать пить кофе.
Шона Уилкинсон
Здоровье
Врач-диетолог в Nutrigums.
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