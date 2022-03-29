6 ежедневных добавок, которые нельзя принимать вместе – побочные эффекты
Последние два года определенно поставили здоровье во главу угла большинства умов, которые делают все возможное, чтобы чувствовать себя на высоте. Приступая к новому режиму здоровья, многие обращаются к добавкам, чтобы уменьшить необычные симптомы и улучшить общее состояние здоровья и самочувствие. Добавки — отличный способ помочь при ряде заболеваний, однако будьте осторожны. Есть ряд ежедневных таблеток, которые не следует принимать вместе.
Причины, по которым некоторые добавки не следует принимать вместе, включают множество причин. Например, препятствуя усвоению более мелких минералов, содержащихся в поливитаминах, противодействуя их свойствам или усиливая другие необычные симптомы.
Добавки, которые вы не должны принимать одновременно, включают:
- Магний и поливитамины
- Витамины D, Е и К
- Рыбий жир и гинкго билоба
- Медь и цинк
- Железо и зеленый чай
- Витамин С и В12
Кроме того, она советует воздерживаться от одновременного приема кальция, магния или цинка, поскольку они будут «конкурировать за усвоение». Исследования показали, что поглощение человеком витамина К может быть снижено при одновременном приеме других жирорастворимых витаминов, таких как витамин Е и витамин D.
И омега-3, и гинкго билоба обладают способностью разжижать кровь, и при их совместном приеме может возникнуть повышенный риск неконтролируемого кровотечения или невозможности образования сгустков.
Если вы принимаете медные добавки из-за дефицита меди, избегайте одновременного приема цинка. Цинк может помочь укрепить иммунную систему, но может помешать усвоению меди организмом. Зеленый чай в больших количествах может вызвать дефицит железа, а прием добавок железа снижает эффективность зеленого чая. По этой причине их рекомендуется не принимать вместе.
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Эрин Стоукс
Здоровье
Диетолог и медицинский директор Megafood.
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